Niterói: assinatura do termo, realizada na sede da Prefeitura, viabiliza a criação de um espaço seguro e completo, com capacidade para estacionar 400 bicicletasEvelen Gouvêa

Publicado 06/02/2026 09:00

Niterói – Mais um importante passo para a mobilidade sustentável de Niterói foi dado nesta quinta-feira (05). O prefeito Rodrigo Neves e a secretária estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), Priscila Sakalem, assinaram o acordo de cessão de um terreno do Estado para o Município. No local, a Prefeitura vai construir um moderno bicicletário gratuito ao lado da estação do catamarã de Charitas.

A assinatura do termo, realizada na sede da Prefeitura, viabiliza a criação de um espaço seguro e completo, com capacidade para estacionar 400 bicicletas. O novo bicicletário seguirá o padrão de qualidade e serviços do já consolidado bicicletário da Praça Arariboia, representando um grande avanço na infraestrutura cicloviária da cidade. A nova estrutura chega para incentivar o uso combinado da bicicleta com o transporte aquaviário. Com isso, o ciclista ganha mais segurança para deixar sua bike, economia e uma opção de mobilidade sustentável e eficiente no dia a dia.

“Agradeço a visita da secretária e ao governador pela liberação da área para a concretização deste projeto, que beneficiará a mobilidade em Niterói. Junto com o Estado, reduzimos a tarifa do catamarã de Charitas de R$ 21,00 para R$ 7,70, otimizando a mobilidade, a circulação e o acesso da população de Niterói, em especial da Região Oceânica, ao centro do Rio de Janeiro, aumentando o fluxo de passageiros em 155%. O novo bicicletário é mais uma conquista para a mobilidade sustentável de Niterói. Reconhecemos a necessidade de diálogo, superando questões político-partidárias, em prol do bem-estar do cidadão. Estamos conscientes de que ainda há progresso a ser alcançado e seguiremos avançando”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

O futuro bicicletário de Charitas foi projetado para atender todas as necessidades de quem pedala, oferecendo estacionamento seguro e monitorado; equipe de atendimento registrando entrada e saída; totem com ferramentas para pequenos reparos e ajustes; disponibilidade de água, banheiro e informações ao cicloturista; espaço para atividades de cultura da bike; e pontos específicos para carregamento de bicicletas elétricas.

A secretária estadual de Transporte e Mobilidade Urbana destacou a sintonia entre Estado e Município em prol da mobilidade urbana e da população. “Tivemos a oportunidade de fazer um painel em Barcelona sobre integração tarifária e citamos o exemplo de Niterói com o Estado, que foi um sucesso para a população, desafogou o trânsito e melhorou a mobilidade”, disse Priscila Sakalem.

O secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura de Niterói, Renato Barandier, também elogiou a parceria: “Esse equipamento público beneficiará toda a Região Oceânica, que passará a contar com uma opção para o armazenamento seguro de bicicletas, especialmente para quem utiliza a ciclovia do túnel Charitas-Cafubá”, disse.