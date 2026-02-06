Niterói: para garantir uma doação segura e eficaz, é necessário que o doador siga algumas recomendações básicas - Divulgação

Publicado 06/02/2026 17:59

Niterói - O Instituto Vital Brazil (IVB), laboratório público vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), promove na próxima terça-feira (10/02), a 13ª edição de sua campanha de doação de sangue, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio). A ação, que ocorre das 10h às 16h, será realizada no Grêmio do Instituto, localizado na Rua Maestro José Botelho, nº 64. A iniciativa tem como tema “Ô abre alas, que eu quero doar!” e busca reforçar os estoques de sangue em um período crítico do ano.

Criada em 2011, a campanha se consolidou ao longo dos anos como uma importante ação voltada à mobilização solidária, envolvendo colaboradores e a comunidade niteroiense. As edições aconteceram de forma contínua até 2018, sendo interrompidas entre 2019 e 2022 devido à pandemia de covid-19. Com a retomada em 2023, o Instituto Vital Brazil voltou a abrir suas portas para incentivar a doação de sangue.

“A campanha de doação de sangue faz parte do compromisso do Instituto Vital Brazil com a saúde pública. Somos reconhecidos pela produção de soros que salvam vidas diariamente, mas entendemos que nosso papel vai além do laboratório. Como médico e bombeiro, sei o quanto cada gesto pode fazer a diferença para salvar vidas. Mobilizar pessoas para doar sangue é fortalecer o sistema de saúde e ampliar o cuidado com a população”, afirma o presidente do Instituto Vital Brazil, Dr. Alexandre Chieppe.

Reconhecido nacionalmente pela produção de soros hiperimunes utilizados no tratamento de acidentes causados por animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, o IVB atua além da produção de medicamentos: a instituição desenvolve e apoia atividades focadas na promoção da saúde, prevenção e engajamento comunitário.

A campanha ocorre em um período crítico para os bancos de sangue. O início do ano, somado às férias, feriados prolongados e à proximidade do Carnaval, costuma provocar queda significativa nos estoques. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, tornando cada doação um gesto de grande impacto social. Além da coleta de sangue, a programação contará com a gincana “Amigo Sangue Bom”, que incentiva a participação coletiva: quanto mais amigos o doador levar, maiores serão as chances de ganhar brindes. A ideia busca ampliar o alcance da atividade e reforçar a importância do engajamento em rede para fortalecer os estoques do Hemorio.

“Cada bolsa de sangue doada representa a chance de salvar até quatro vidas. Por isso, convidamos a comunidade a se unir em um gesto simples, mas de enorme impacto. Doar sangue é um ato de solidariedade que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, destaca o vice-presidente do Instituto Vital Brazil, Anderson Mattos.

Para garantir uma doação segura e eficaz, é necessário que o doador siga algumas recomendações básicas: portar um documento oficial com foto, estar alimentado, pesar mais de 50 kg e, no caso das mulheres, não estar grávida ou amamentando. A faixa etária permitida para doação é de 16 a 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar, além do próprio documento, autorização assinada pelo responsável, acompanhada de um documento oficial do responsável.

O intervalo mínimo entre doações também deve ser respeitado: para homens, a recomendação é de 2 meses, podendo doar até 4 vezes por ano; para mulheres, 3 meses, com limite de 3 doações anuais. É importante desmistificar alguns pontos: doar sangue não engorda, não emagrece, não vicia e não expõe o doador a risco de contaminação, pois todo material é descartável. Com espírito de solidariedade e compromisso com a vida, o Instituto Vital Brazil convida a população a participar da 13ª edição da campanha e ajudar a abrir alas para a doação de sangue.



Serviço



Data: 10 de fevereiro

Horário: das 10h às 16h

Local: Grêmio do Instituto Vital Brazil

Endereço: Rua Maestro José Botelho, nº 64

Parceria: Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio)