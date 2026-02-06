Niterói: Defesa Civil reforça algumas recomendações importantes para que moradores e foliões aproveitem o Carnaval com segurança - Luciana Carneiro

Publicado 06/02/2026 17:46

Niterói – A cidade de Niterói inicia oficialmente o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (6), com programação intensa no Caminho Niemeyer e mais de 40 blocos espalhados pelos bairros. A Prefeitura orienta os foliões a redobrarem a atenção nos primeiros dias de festa, em razão da previsão de chuva associada à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A programação do Carnaval de Niterói está mantida.

De acordo com os dados meteorológicos, entre sexta-feira (6) e domingo (8), o município deverá registrar céu nublado a encoberto, com chuvas persistentes e períodos de pancadas moderadas a fortes, além de rajadas de vento, especialmente na sexta e no sábado. As temperaturas variam entre 22°C e 34°C ao longo do período.

“Estamos monitorando as condições meteorológicas de forma contínua durante todo o Carnaval. A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul exige atenção redobrada, principalmente em áreas de risco. Nosso trabalho é preventivo e integrado para garantir respostas rápidas sempre que necessário. Reforçamos que a população siga as orientações da Defesa Civil e utilize os canais oficiais para se informar, para que todos possam curtir a festa com segurança”, afirma o secretário de Proteção e Defesa Civil de Niterói, coronel Walace Medeiros.

A abertura oficial acontece nesta sexta-feira, às 17h30, no Caminho Niemeyer, com o Bloco “Não é Não”, reforçando a mensagem de respeito às mulheres e o compromisso com uma festa segura e acolhedora. A campanha “Carnaval sem Assédio”, com os slogans “Minha fantasia não é convite” e “Meu sorriso não é permissão”, estará presente em toda a programação.

Os desfiles das escolas de samba acontecem de sexta a domingo e marcam a estreia da nova Passarela do Samba em linha reta, instalada no Caminho Niemeyer. Com 220 metros de extensão e arquibancadas para cerca de 6 mil pessoas, a nova estrutura oferece mais conforto, fluidez e visibilidade ao público, além de iluminação especial que valoriza o conjunto arquitetônico do local. Os desfiles são gratuitos e começam pontualmente às 20h. A programação de blocos de rua e carnavais de bairro segue até o feriado da próxima semana, totalizando mais de 40 blocos e 39 eventos descentralizados.



Orientações de segurança



A Defesa Civil de Niterói reforça algumas recomendações importantes para que moradores e foliões aproveitem o Carnaval com segurança. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de deslizamentos e estar preparados para se deslocar para locais seguros, se necessário; Pessoas que já estiverem em locais seguros devem permanecer nesses espaços até o cessar dos avisos de chuva intensa; Evitar transitar por áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento; Em caso de ventos fortes e chuvas com descargas elétricas, evitar permanecer próximo a árvores, redes elétricas, toldos, tapumes ou áreas descampadas.





