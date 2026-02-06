Niterói: Carnaval da cidade terá monitoramento por drones para garantir a segurança do folião - Divulgação

Publicado 06/02/2026 17:55

Niterói - A Prefeitura está lançando uma novidade este ano para garantir a segurança de turistas e moradores da cidade durante os carnavais de bairro. Além dos efetivos da Guarda Municipal, de agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e de outras forças de segurança fixos nos bairros, a cidade contará com drones para monitoramento em tempo real nos principais pontos de festa.

A operação de segurança contará com cinco drones de alta performance, dez pilotos treinados e certificados e uma viatura de comando com centro de controle móvel. A expectativa é que a cidade receba milhares de turistas durante os carnavais de bairro. Durante o Carnaval, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) atuará de forma ininterrupta no monitoramento da cidade, por meio do sistema de videomonitoramento, acompanhando grandes aglomerações, identificando situações de risco e apoiando as equipes de campo em tempo real.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, reforçou a importância da tecnologia para a segurança pública. "Além dos efetivos da Guarda Municipal fixos nos bairros, teremos efetivos volantes circulando e drones para monitoramento em tempo real. Isso vai nos permitir agir rapidamente em caso de necessidade. E, se necessário, a população pode acionar o Centro Integrado de Segurança Pública pelo número 153", disse Gilson Chagas.

A segurança será garantida por um contingente dedicado da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e de outros órgãos intersetoriais, com o apoio de viaturas estrategicamente posicionadas para assegurar resposta rápida a qualquer incidente.

Desfiles do Grupo Especial e Séries

Por dia, o efetivo contará com 215 agentes da Guarda Civil Municipal (com 35 veículos da GCM), 380 policiais militares, 200 agentes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e 60 agentes/operadores de tráfego. O dimensionamento garante a cobertura completa da área dos desfiles, com foco na fluidez do público e na administração de possíveis ocorrências, mantendo a ordem e o bom andamento do evento.

Carnaval de bairros

Para acompanhar a festa nas regiões, haverá um efetivo diário de 215 agentes da Guarda Civil Municipal (com 35 viaturas e dez motos da GCM) e 380 policiais militares (com 60 veículos da PMERJ). A limpeza e a fluidez no trânsito estão garantidas com o efetivo de 200 colaboradores da Clin e 60 agentes/operadores de tráfego por dia.

Blocos de Rua

Para garantir a segurança e a fluidez, desde a concentração até a dispersão, a Secretaria de Ordem Pública preparou uma estrutura robusta que contará com um efetivo diário de 215 agentes da Guarda Civil Municipal (com 45 veículos da GCM) e 380 policiais militares (com 60 veículos da PMERJ).

Sesc Verão

Além dos eventos tradicionais da cidade, Niterói também receberá shows gratuitos patrocinados pelo Sesc neste sábado (7) e domingo (8). Para manter a ordem e a segurança, o evento contará, por dia, com 140 agentes e 15 viaturas da Guarda Civil Municipal, 20 policiais e três viaturas da Polícia Militar, 12 operadores de trânsito e 30 colaboradores da Clin para garantir a limpeza na Praia de Icaraí.

