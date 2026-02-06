Niterói: foliões utilizaram adereços confeccionados com materiais reaproveitáveis, produzidos pelos colaboradores do setor Reciclin, equipe de reciclagem da ClinBruno Eduardo Alves
O bloco também contou com a participação de sua corte. A rainha foi a encarregada administrativa Gleice de Souza, de 38 anos. O rei foi o gari Luiz Cláudio Cruz, de 49 anos; a princesa, a encarregada administrativa Priscila Santos de Souza, de 41 anos; e o muso, o gerente Luiz Henrique Araújo, de 43 anos, conhecido como Corisco. “Ser rainha do bloco da Clin é emocionante. Este bloco está completando 20 anos e representa muito bem os funcionários da nossa empresa”, destacou Gleice de Souza.
Para o muso do bloco, Luiz Henrique, a participação reforça o espírito coletivo da equipe. “Nós trabalhamos em grupo, e essas festividades ajudam a unir ainda mais os funcionários e fortalecer o nosso trabalho”, afirmou.
Sustentabilidade como destaque
Funcionária da Clin há 33 anos, Rosineide Paulino Anselmo, de 60 anos, ressaltou a criatividade da equipe na confecção dos adornos utilizados na rua e no palco. Além dos enfeites, foram produzidas 22 máscaras, adereços de mão e as tradicionais vassouras feitas com plástico misto, que já são marca registrada do bloco da gerência de Serviço Social da Clin, como em outros carnavais.
A preocupação ambiental também se estendeu à operação durante a festa. Foram disponibilizados recipientes para a coleta de resíduos recicláveis, incluindo um contêiner para recicláveis secos e um container destinado ao descarte de vidro.
Mais Vida Clin
“Este ano foi especial não só pelos 20 anos do bloco, mas também pelo incentivo ao uso de materiais recicláveis, algo essencial em uma festa como o carnaval”, afirmou Dora Maciel, integrante da comissão organizadora do evento e gerente do Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais (SLES). Segundo ela, assim como nos anos anteriores, a limpeza das ruas após a folia está garantida.
