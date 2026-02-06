Niterói: foliões utilizaram adereços confeccionados com materiais reaproveitáveis, produzidos pelos colaboradores do setor Reciclin, equipe de reciclagem da Clin - Bruno Eduardo Alves

Publicado 06/02/2026 17:51

Niterói - Em clima de samba e consciência ambiental, o bloco Unidos da Asclin, formado por funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), comemorou 20 anos de fundação ao abrir o carnaval do bairro São Lourenço, nesta sexta-feira (6). A concentração aconteceu em frente à sede da Clin, na Rua Indígena, e contou com a apresentação da bateria da Escola de Samba Unidos do Viradouro, seguida pelo Grupo Transação. O enredo deste ano, “Choque de Ordem”, reforçou a importância da organização e do cuidado com os espaços públicos durante a festa.



O bloco também contou com a participação de sua corte. A rainha foi a encarregada administrativa Gleice de Souza, de 38 anos. O rei foi o gari Luiz Cláudio Cruz, de 49 anos; a princesa, a encarregada administrativa Priscila Santos de Souza, de 41 anos; e o muso, o gerente Luiz Henrique Araújo, de 43 anos, conhecido como Corisco. “Ser rainha do bloco da Clin é emocionante. Este bloco está completando 20 anos e representa muito bem os funcionários da nossa empresa”, destacou Gleice de Souza.



Para o muso do bloco, Luiz Henrique, a participação reforça o espírito coletivo da equipe. “Nós trabalhamos em grupo, e essas festividades ajudam a unir ainda mais os funcionários e fortalecer o nosso trabalho”, afirmou.



Sustentabilidade como destaque

Os foliões utilizaram adereços confeccionados com materiais reaproveitáveis, produzidos pelos colaboradores do setor Reciclin, equipe de reciclagem da Clin. Ao todo, foram reutilizados 118 CDs, 3.963 tampinhas, 183 garrafas PET, 58 bolinhas plásticas e papelão, transformados em enfeites e fantasias.



Funcionária da Clin há 33 anos, Rosineide Paulino Anselmo, de 60 anos, ressaltou a criatividade da equipe na confecção dos adornos utilizados na rua e no palco. Além dos enfeites, foram produzidas 22 máscaras, adereços de mão e as tradicionais vassouras feitas com plástico misto, que já são marca registrada do bloco da gerência de Serviço Social da Clin, como em outros carnavais.



A preocupação ambiental também se estendeu à operação durante a festa. Foram disponibilizados recipientes para a coleta de resíduos recicláveis, incluindo um contêiner para recicláveis secos e um container destinado ao descarte de vidro.



Mais Vida Clin

Como em todos os carnavais, o programa Mais Vida Clin, desenvolvido pela gerência do Serviço Social da empresa, fez a divulgação sobre as formas de prevenção às ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Houve distribuição de preservativos externos e internos e material informativo com orientações sobre prevenção e tratamento. A gerente do setor, Fabielle Guimarães, destacou a importância da iniciativa. “É importante que todos aproveitem o carnaval, mas com consciência e responsabilidade, e é esse o nosso papel: divulgar a informação correta e chamar a atenção de todos!”, afirmou Fabielle Guimarães.



“Este ano foi especial não só pelos 20 anos do bloco, mas também pelo incentivo ao uso de materiais recicláveis, algo essencial em uma festa como o carnaval”, afirmou Dora Maciel, integrante da comissão organizadora do evento e gerente do Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais (SLES). Segundo ela, assim como nos anos anteriores, a limpeza das ruas após a folia está garantida.