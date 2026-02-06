Niterói: Coisas da Antiga está de volta, na Região Oceânica, com roda de samba raiz - Reprodução

Niterói: Coisas da Antiga está de volta, na Região Oceânica, com roda de samba raiz Reprodução

Publicado 06/02/2026 20:37

Niterói - "Na tina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe quando era menina teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engomar. Isso é Coisa da Antiga”.

Esse samba composto por Wilson Moreira e Nei Lopes, imortalizado na voz de Clara Nunes, serviu de inspiração para dar o nome a uma das casas de samba mais respeitadas e queridas de Niterói: Coisas da Antiga.



Durante 15 anos, na Região Oceânica, grandes nomes do samba de raiz proporcionaram encontros inesquecíveis. Baluartes como Luís Carlos da Vila, Camunguelo, Noca da Portela, Wilson Moreira, Toninho Geraes, Dorina, Luiza Dionisio, Moyses Marques, Zé Katimba, Inácio Rios, Marquinhos e Mauro Diniz, Dominguinhos do Estácio, Nelson Sargento, Monarco, Wilson das Neves, Wanderlei Monteiro e Raul de Barros, entre tantos outros, fizeram o espaço Coisas da Antiga se transformar em uma das referencias da cidade, quando o assunto é samba de raiz.



Dez anos após o encerramento das atividades, em um audacioso projeto do jornalista Rodrigo Campos e dos empresários Eduardo Sodre e Eduardo Ruas, o Coisas da Antiga está de volta. O objetivo do trio, é manter a roda raiz, a qualidade musical, e também revelar e potencializar talentos, preservando a cultura e sempre homenageando sambistas que marcaram a história deste país. "Reviver tudo isso, é o nosso objetivo. Temos um compromisso com os meus irmãos, Wander, Cacau e Daniella Campos, fundadores da primeira casa, de preservar toda a história construída. Samba bom não tem idade. Por isso nossa preocupação em ter um ambiente agradável, para receber todas as famílias de várias gerações”, afirma Rodrigo Campos.



Como em todo encontro de partideiros, cerveja gelada e deliciosos petiscos não podem faltar. Além disso a casa caprichou na decoração e promete promoções especiais. O primeiro samba do novo Coisas da Antiga, já tem data marcada. Será no próximo sábado (7), a partir das 19 horas. O cantor e cavaquinista Cacau Campos, que sempre comandou as rodas na primeira casa, não esconde a alegria. “Eu confesso que vai ser uma noite diferente pra mim e pra toda minha rapaziada do samba. Foram muitos encontros memoráveis. Vai ser maravilhoso reviver tudo isso e receber grandes convidados”.



SERVIÇO:



Evento: Roda de Samba - Coisas da Antiga

Endereço: Avenida Central, 3345, Itaipu

Data: 07 de fevereiro

Horário: 17 às 23 horas

Entrada: R$15,00

Informações; 21 97938 9815

Rede Social: Instagram @barcoisasdaantiga