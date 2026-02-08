Sabrina Sato, Viviane Araujo, Mayara Lima e Bianca Monteiro arrasam em ensaio técnico - ?Daniel Pinheiro / Adriano Ishibashi / Brazil News

Sabrina Sato, Viviane Araujo, Mayara Lima e Bianca Monteiro arrasam em ensaio técnico?Daniel Pinheiro / Adriano Ishibashi / Brazil News

Publicado 08/02/2026 10:22

Rio - Nos preparativos para os desfiles oficiais, a Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela realizaram o último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, na noite este sábado (7). As agremiações fizeram os ajustes finais para o grande dia, mostraram canto forte e muita garra para disputar o título de campeã do Grupo Especial. O público, claro, voltou a lotar as arquibancadas.

A noite começou, sob chuva, com a tradicional cerimônia de lavagem da Marquês de Sapucaí. O ritual religioso tem objetivo de fazer uma grande limpeza antes dos desfiles das escolas. O evento contou com a presença de diversos devotos e componentes das agremiações, incluindo as baianas, que pediram boas energias para o Carnaval.

Com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", a Vila Isabel foi a primeira a ensaiar depois da chuva dar uma trégua. Rainha de bateria da escola, Sabrina Sato usou uma fantasia representando a Aquarela de Heitor dos Prazeres, homenageado da agremiação, com direito a muitos cristais, e chamou a atenção pela boa forma. A apresentadora também deu um show de samba no pé à frente da bateria Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e mostrou muita simpatia.

O intérprete Tinga levantou a Marquês de Sapucaí com o samba da escola de Noel. O bailado do primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, também ganhou destaque.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)



Na sequência, a Acadêmicos do Salgueiro, que irá homenagear a carnavalesca Rosa Magalhães, com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", cruzou a Passarela do Samba. A agremiação teve um imprevisto durante o ensaio com a falha do som durante alguns minutos. Com o canto forte do público e dos componentes, a Vermelho e Branco não se abalou e demonstrou uma boa evolução. A comissão de frente, com referências às bruxas de "Breazail", da Imperatriz em 2004, encantou, assim como o primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei e Marcella.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)



Como de costume, Viviane Araujo brilhou à frente da bateria Furiosa, comandada pelos mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira. Ela, inclusive, voltou a aparecer em cima de uma plataforma, que em determinado momento passa por dentro dos ritmistas. As musas Lívia Andrade, Bruna Griphao, Rebecca, Mulher Melão e Cintia Dicker marcaram presença na Avenida.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)



Terceira escola a ensaiar, o Paraiso do tuiuti fez bonito. O canto do intérprete Pixulé e a sincronia da rainha Mayara Lima com a bateria Super Som, do mestre Marcão, foram um dos pontos altos da escola, que apresentará o enredo "Lonã Ifá Lukumi", exaltando a espiritualidade e ancestralidade afro-cubana. Com roupas em tons de azul e dourado, o mestre-sala e porta-bandeira Vinícius Antunes e Rebeca Tito mostrou entrosamento. A performence da comissão de frente também encantou os foliões.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)



Com enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", a Portela encerrou a noite com chave de ouro. Com o intérprete Zé Paulo Sierra, o público e os componentes cantaram o samba bem alto. Marlon Lamar e Squel Jorgea, mestre-sala e porta-bandeira, deram um show, assim como a rainha Bianca Monteiro, a bateria Tabajara do Samba, do estreante mestre Vitinho, e as alas coreografadas. As musas Cacau Protásio e Marvvila participaram do ensaio.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)





