Sabrina Sato, Viviane Araujo, Mayara Lima e Bianca Monteiro arrasam em ensaio técnico?Daniel Pinheiro / Adriano Ishibashi / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nos preparativos para os desfiles oficiais, a Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela realizaram o último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, na noite este sábado (7). As agremiações fizeram os ajustes finais para o grande dia, mostraram canto forte e muita garra para disputar o título de campeã do Grupo Especial. O público, claro, voltou a lotar as arquibancadas. 
A noite começou, sob chuva, com a tradicional cerimônia de lavagem da Marquês de Sapucaí. O ritual religioso tem objetivo de fazer uma grande limpeza antes dos desfiles das escolas. O evento contou com a presença de diversos devotos e componentes das agremiações, incluindo as baianas, que pediram boas energias para o Carnaval. 
Com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", a Vila Isabel foi a primeira a ensaiar depois da chuva dar uma trégua. Rainha de bateria da escola, Sabrina Sato usou uma fantasia representando a Aquarela de Heitor dos Prazeres, homenageado da agremiação, com direito a muitos cristais, e chamou a atenção pela boa forma. A apresentadora também deu um show de samba no pé à frente da bateria Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e mostrou muita simpatia. 
O intérprete Tinga levantou a Marquês de Sapucaí com o samba da escola de Noel. O bailado do primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, também ganhou destaque.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)


Na sequência, a Acadêmicos do Salgueiro, que irá homenagear a carnavalesca Rosa Magalhães, com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", cruzou a Passarela do Samba. A agremiação teve um imprevisto durante o ensaio com a falha do som durante alguns minutos. Com o canto forte do público e dos componentes, a Vermelho e Branco não se abalou e demonstrou uma boa evolução. A comissão de frente, com referências às bruxas de "Breazail", da Imperatriz em 2004, encantou, assim como o primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei e Marcella.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)


Como de costume, Viviane Araujo brilhou à frente da bateria Furiosa, comandada pelos mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira. Ela, inclusive, voltou a aparecer em cima de uma plataforma, que em determinado momento passa por dentro dos ritmistas. As musas Lívia Andrade, Bruna Griphao, Rebecca, Mulher Melão e Cintia Dicker marcaram presença na Avenida. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)


Terceira escola a ensaiar, o Paraiso do tuiuti fez bonito. O canto do intérprete Pixulé e a sincronia da rainha Mayara Lima com a bateria Super Som, do mestre Marcão, foram um dos pontos altos da escola, que apresentará o enredo "Lonã Ifá Lukumi", exaltando a espiritualidade e ancestralidade afro-cubana. Com roupas em tons de azul e dourado, o mestre-sala e porta-bandeira Vinícius Antunes e Rebeca Tito mostrou entrosamento. A performence da comissão de frente também encantou os foliões. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)


Com enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", a Portela encerrou a noite com chave de ouro. Com o intérprete Zé Paulo Sierra, o público e os componentes cantaram o samba bem alto. Marlon Lamar e Squel Jorgea, mestre-sala e porta-bandeira, deram um show, assim como a rainha Bianca Monteiro, a bateria Tabajara do Samba, do estreante mestre Vitinho, e as alas coreografadas. As musas Cacau Protásio e Marvvila participaram do ensaio. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)



fotogaleria
Sabrina Sato, Viviane Araujo, Mayara Lima e Bianca Monteiro arrasam em ensaio técnico
Bianca Monteiro é rainha de bateria da Portela
Bianca Monteiro é rainha de bateria da Portela
Mayara Lima é rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti
Mayara Lima é rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti
Mayara Lima é rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti
Viviane Araujo é rainha de bateria do Salgueiro
Viviane Araujo é rainha de bateria do Salgueiro
Sabrina Sato é rainha de bateria da Vila Isabel
Sabrina Sato é rainha de bateria da Vila Isabel
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Vila Isabel realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Vila Isabel realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Vila Isabel realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Vila Isabel realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Salgueiro realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Salgueiro realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Salgueiro realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Paraíso do Tuiuti realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Paraíso do Tuiuti realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Paraíso do Tuiuti realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Portela realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Portela realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Portela realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Portela realiza último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí