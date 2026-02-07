Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Fotos! Marquês de Sapucaí recebe tradicional lavagem e ensaios técnicos
Carnaval

Fotos! Marquês de Sapucaí recebe tradicional lavagem e ensaios técnicos

Mais artigos de O Dia
O Dia
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Tradicional Lavagem da Sapucaí, neste sábado
Publicidade
Rio - A Marquês de Sapucaí recebeu, na noite deste sábado (7), a cerimônia de lavagem da passarela do samba. O ritual religioso tem objetivo de fazer uma grande limpeza antes dos desfiles das escolas. O evento contou com a presença de diversos devotos, que seguiram com a tradição emocionante.

Em seguida, o público pode acompanhar os ajustes finais antes da grande disputa de Carnaval. A Unidos de Vila Isabel, o Acadêmicos do Salgueiro, o Paraíso do Tuiuti e a Portela são os grandes destaques da noite.
Na manhã deste sábado, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou uma nova etapa de registro da biometria facial para o Setor 1 do Sambódromo nos dias dos desfiles do Grupo Especial. Os desfiles acontecem entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Os ingressos populares foram distribuídos no espaços montados atrás do Setor 11, na Avenida Salvador de Sá, e os interessados puderam escolher entre um dos dias competitivos, além do Sábado das Campeãs.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]