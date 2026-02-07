Publicidade
Fotos! Marquês de Sapucaí recebe tradicional lavagem e ensaios técnicos
Rio - A Marquês de Sapucaí recebeu, na noite deste sábado (7), a cerimônia de lavagem da passarela do samba. O ritual religioso tem objetivo de fazer uma grande limpeza antes dos desfiles das escolas. O evento contou com a presença de diversos devotos, que seguiram com a tradição emocionante.
Em seguida, o público pode acompanhar os ajustes finais antes da grande disputa de Carnaval. A Unidos de Vila Isabel, o Acadêmicos do Salgueiro, o Paraíso do Tuiuti e a Portela são os grandes destaques da noite.
Na manhã deste sábado, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou uma nova etapa de registro da biometria facial para o Setor 1 do Sambódromo nos dias dos desfiles do Grupo Especial. Os desfiles acontecem entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Os ingressos populares foram distribuídos no espaços montados atrás do Setor 11, na Avenida Salvador de Sá, e os interessados puderam escolher entre um dos dias competitivos, além do Sábado das Campeãs.
