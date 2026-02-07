Bloico da Favorita reúne milhares de pessoas no Centro do Rio - César Sales/ Parceiro/ Agência O Dia

Bloico da Favorita reúne milhares de pessoas no Centro do RioCésar Sales/ Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 07/02/2026 11:23

Rio - Criado em 2013, o Bloco da Favorita promoveu um verdadeiro baile funk a céu aberto, no Circuito Preta Gil, no Centro, na manhã deste sábado (7). Milhares de foliões capricharam nas fantasias e se jogaram no megabloco, que teve como atrações o produtor Hitmaker, Pocah, Puterrier, Maneirinho, Rodrigo da CN, Ramon Sucesso, Grag Queen e a DJ Marisa D’Amato. O repertório contou com sucessos atuais e clássicos do gênero.

fotogaleria

Os famosos também marcaram presença no local. Grávida do primeiro filho, a atriz Josie Pessoa, conhecida por trabalhos em novelas como "Malhação" (2006) e "Império" (2014), foi uma das personalidades que acordaram cedinho para curtir o megabloco. Kéfera, Raphael Logan e Nathalia Gibson também se divertiram.

Na Zona Norte, a fofura tomou conta do "Bloco Tijuca para Cães", dedicado aos pets, na Praça Saens Peña. Vários cachorrinhos fantasiados curtiram a folia acompanhado de seus donos. Entre eles estavam Nina e Pimenta.

A médica Joyce Martins, de 33 anos, que estava com o marido, Milton, contou que foi a primeira vez que eles aproveitam o bloco com os animais de estimação. "Achamos bem legal! Elas interagiram bastante. Até a Pimentinha que é menos sociável ficou mais disposta a interagir", contou.

A asssistente administrativa Fabiana Rodrigues, de 38 anos, também marcou presença no agito com seu cachorro, Thadeuzinho, de 3. "Tenho certeza que ele adorou! A fantasia eu fiz em casa, ontem, e nós sempre tivemos essa conectividade. Ele gosta bastante de passear e interage bem. Nesse evento de hoje ele brincou bastante, se divertiu e até cansou", disse.

Com direito a muita animação e purpurina, mais blocos desfilaram, neste sábado, como o "Céu na Terra", em Santa Teresa", "Lavou Tá Limpo", na Praça Seca; "Bloco do Rock", no Centro, e muito mais.

Agito no domingo com o Cordão do Boitatá

Celebrando 30 anos de história, o Cordão do Boitatá desfila, neste domingo (8), no mesmo local do Bloco da Favorita. O cortejo - sem trio elétrico - será conduzido por uma orquestra de mais de 250 músicos. O repertório inclui sambas, marchinhas, frevos e afoxés. O agito ainda conta com alas de estandartes, pernaltas e baianas. Vale lembrar que o megabloco se tornou Patrimônio Imaterial do Estado do Rio e foi condecorado com a Medalha de Mérito Pedro Ernesto (2021) e a Medalha da Ordem do Mérito Cultural Carioca (2022).