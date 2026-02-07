Monique Rizzeto - Divulgação

Monique RizzetoDivulgação

Publicado 07/02/2026 18:37

Rio - Monique Rizzeto, de 35 anos, vai brilhar neste carnaval como rainha da Banda da Barra, que desfila neste domingo (8), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, e também como musa da Unidos de Vila Isabel. Com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", a agremiação cruza a Sapucaí no próximo dia 17.

"O Carnaval não acontece só no dia do desfile. Ele é construído ao longo de meses, com muita dedicação e responsabilidade", afirma a beldade.

Para fazer bonito na Avenida, a influenciadora tem se preparado bastante. "Hidratação é fundamental. Não só no dia do desfile, mas nas semanas anteriores. O corpo precisa estar preparado para aguentar o esforço físico e emocional da Sapucaí", diz. "Não é hora de radicalizar. O Carnaval exige energia. Comer bem, respeitando o próprio corpo, ajuda a manter o fôlego e a concentração", completa.



Com uma trajetória de 18 anos no Carnaval, Monique também faz um alerta especial para os cuidados com os pés, principalmente para quem vai desfilar pela primeira vez. "O pé é a base de tudo. Sapato precisa estar testado, nada de estrear calçado no dia. Evitar calos e bolhas é essencial para conseguir atravessar a avenida bem".



Cabeça no lugar e espírito coletivo



Para a influenciadora, o preparo emocional é tão importante quanto o físico. Estar presente nos ensaios e entender o papel de cada integrante da escola fortalece a entrega na avenida. "Quando você entende que o desfile é coletivo, muda completamente a forma de viver a Sapucaí. Você não está ali sozinho, está representando uma comunidade inteira", diz ela, que reforça. "A Avenida não é sobre um posto ou um corpo. É sobre contar uma história juntos".