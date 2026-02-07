Um incêndio atingiu as instalações da escola de samba na madrugada desta quinta-feira (5) - Érica martin/Agência O Dia

Um incêndio atingiu as instalações da escola de samba na madrugada desta quinta-feira (5)Érica martin/Agência O Dia

Publicado 07/02/2026 09:20

Rio – O presidente da Unidos do Jacarezinho, Mattheus Gonçalves, fez um apelo público ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, na noite desta sexta-feira (6), pedindo apoio após o incêndio que atingiu a quadra da escola nesta quinta-feira (5). O fogo destruiu fantasias e adereços de 12 alas, comprometendo o desfile da agremiação para o Carnaval de 2026.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o dirigente afirmou que a comunidade atravessa mais um momento difícil e pediu ajuda do poder público para que a escola consiga seguir com os preparativos.

"A nossa comunidade amargou mais uma vez um incêndio, na qual infelizmente teve uma perda de 12 alas para o seu carnaval de 2026. [...] Nós acreditamos veementemente que o senhor nos dará um direcionamento, que o senhor nos dará um suporte, todo o apoio necessário para essa agremiação", disse, ao se dirigir ao prefeito.

Gonçalves destacou ainda que a escola não tem, neste momento, condições de competir em igualdade com as demais agremiações. Segundo ele, o Jacarezinho retornará à Marquês de Sapucaí após 12 anos fora, mas o incêndio representa um novo obstáculo para a comunidade.

Em nota, a Unidos do Jacarezinho também solicitou apoio aos órgãos públicos e à Riotur. A escola lembrou que este foi o segundo incêndio enfrentado em poucos meses e que a perda das fantasias afeta diretamente a realização do desfile.



Diante das perdas, uma assembleia entre as escolas do grupo poderá decidir se a agremiação será julgada normalmente ou não no desfile.

O incêndio atingiu três salas da quadra da agremiação, na Avenida Dom Hélder Câmara, na Zona Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 3h30 e levaram cerca de uma hora para controlar as chamas. Não houve vítimas.

Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio, mas a hipótese inicial é de sobrecarga elétrica.

A Unidos do Jacarezinho está programada para abrir os desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, em fevereiro.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci