Incêndio destruiu salas dentro da quadra da Unidos do JacarezinhoDivulgação / Unidos do Jacarezinho

Publicado 05/02/2026 20:06

Rio - Uma assembleia geral entre as agremiações da Série Ouro pode decidir se a Unidos do Jacarezinho será julgada ou não no desfile do Carnaval 2026. A possibilidade surge por causa do incêndio que atingiu a quadra da escola , na Avenida Dom Hélder Câmara, Zona Norte. Foram destruídas fantasias de 12 alas, além dos adereços que estavam finalizados e seriam entregues aos componentes nos próximos dias. A agremiação abre os desfiles da Série Ouro na noite de sexta-feira (13).





A LigaRJ informou que acompanha o caso de perto e está prestando suporte à escola atingida. Disse ainda que, até o momento, não houve nenhum pedido de assembleia.



Embora não esteja previsto no regulamento, episódios desse tipo não são inéditos no Carnaval do Rio. No carnaval do ano passado, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu não foram julgadas na Série Ouro depois que fantasias confeccionadas na



O regulamento da LigaRJ não prevê especificamente situações como esta. Por isso, uma plenária pode ser solicitada nos próximos dias, tanto pela própria Unidos do Jacarezinho quanto por qualquer outra escola do grupo. Caso nenhuma agremiação peça a realização da assembleia, a escola poderá desfilar normalmente na Marquês de Sapucaí, disputando pontuações com as demais e podendo, inclusive, ser rebaixada.

O que diz o Unidos do Jacarezinho

Por meio de nota, a escola informou que os cômodos serviam de armazenamento das fantasias recebidas pelo ateliê para início da entrega aos desfilantes nesta sexta-feira (6). Ao todo, as roupas de 12 alas foram perdidas, além de inúmeros adereços também.



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Todos os órgãos foram acionados para perícia. A equipe técnica do Corpo de Bombeiros isolou a área por risco de desabamento e sobrecarga dos fios. De acordo com a agremiação, essa é hipótese mais provável para o incêndio. O enredo deste ano homenageia o cantor Xande de Pilares.

Leia a nota na íntegra:

