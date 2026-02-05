Viradouro mostra detalhes de tripé - Reprodução de vídeo

Publicado 05/02/2026 14:41 | Atualizado 05/02/2026 15:50

Rio - A Unidos do Viradouro deixou os internautas darem uma espiadinha no que está preparando para levar para a Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (5). A agremiação, que homenageará o Mestre Ciça, mostrou detalhes de um tripé, intitulado "Jogada de Mestre". Ele é uma reintepretação de um carro alegórico memorável, que representava de um tabuleiro de xadrez, no enredo “A Viradouro Vira o Jogo”, de 2007.

"'Eu tenho uma ideia! Eu quero botar a bateria em cima de um carro alegórico!'. Dessa proposta insólita de Mestre Ciça ao carnavalesco Paulo Barros, nasceu um dos momentos mais impactantes da história das escolas de samba: a bateria desfilando sobre o carro alegórico, no enredo “A Viradouro Vira o Jogo”, de 2007. Representando um grande tabuleiro de xadrez, a Sapucaí respirou fundo para ver a manobra arriscada e “a euforia” tomou “conta da Avenida”", inicia a postagem.

"Ciça já havia sonhado em levar para Avenida a inovação para o Carnaval de 1995, ainda na Estácio de Sá, no desfile sobre o centenário do Flamengo. Mas as condições e a viabilidade técnica para fazer a ideia audaciosa acontecer só vieram quando o Mestre encontrou outro artista tão atrevido quanto ele. De acordo com a descrição da escola no livro Abre-alas daquele ano, “no carro, Mestre Ciça continua movimentando suas peças: surdos, repiques, tamborins, cuícas, caixas, chocalhos”", continua.



"A jogada de alto risco foi recompensada com a aclamação popular, em um desfile que ficou marcado para sempre no coração do sambista. Nessa reinterpretação alegórica, as peças da bateria podem se alternar, durante a passagem do tripé pela pista, às peças do xadrez no grande tabuleiro, jogada de mestre feita em parceria com o mago das ousadias, o intrépido Paulo Barros", finaliza.

A Viradouro levará para a Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça". O tema homenageia o mestre de bateria que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A agremiação será a terceira a desfilar na segunda-feira (16).