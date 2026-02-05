Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz, e Ney Matogrosso - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz, e Ney MatogrossoWagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 05/02/2026 07:35

Rio - Ney Matogrosso, tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense, realizou um show especial do "Bloco na Rua", no Vivo Rio, na noite desta quarta-feira (4), com a participação de segmentos da agremiação de Ramos e da cantora Iza, rainha de bateria da Verde, Branco e Dourado.

fotogaleria

No evento, intitulado de "Em Noite Camaleônica", o artista de 84 anos cantou o samba-enredo em sua homenagem ao lado do intérprete Pitty de Menezes. A bateria Swing da Leopoldina, de Mestre Lolo, o primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, e as passistas da agremiação também subiram ao palco e completaram a festa. O público foi à loucura.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Imperatriz Leopoldinense (@imperatrizleopoldinenseoficial)



Já a cantora IZA dividiu os vocais com Ney nas canções "Casinha de Sapê" e "Balada do Louco". O repertório da noite ainda contou com outros sucessos do cantor, como "Bloco na Rua", "Jardins da Babilônia", "Vira" e "Sangue Latino".



"Foi uma noite que com certeza jamais sairá do coração de cada torcedor da Imperatriz e também dos fãs do Ney que estiveram presentes. Será uma honra para todos nós homenagear e exaltar a trajetória desse artista na Marquês de Sapucaí daqui a poucas semanas. E o show que uniu a escola e o nosso camaleônico só comprova a força do desfile que será apresentado. Tudo está sendo histórico", afirma o vice-presidente da Imperatriz e diretor financeiro da LIESA, João Drumond.



A Imperatriz Leopoldinense será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 15, com o enredo “Camaleônico”, idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira.