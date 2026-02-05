Vista aérea do Sambódromo, palco dos desfiles das escolas de samba - Divulgação

Vista aérea do Sambódromo, palco dos desfiles das escolas de sambaDivulgação

Publicado 05/02/2026 17:33

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou nesta quinta (5) o Plano Operacional para o Carnaval 2026. As interdições no trânsito começam a ser feitas entre a noite de quinta-feira (12) e a madrugada de sexta-feira (13), com o fechamento de vias para a chegada dos primeiros carros alegóricos ao Sambódromo. O anúncio foi no Centro de Operações (COR).

Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que mais de oito milhões de pessoas estejam circulando pela cidade durante a folia. A CET-Rio, montou uma logística para os sete dias de desfile na Sapucaí, envolvendo a Série Ouro, o Grupo Especial e as Escolas Mirins.



Confira as interdições na Sapucaí e entorno:



Desfiles da Série Ouro (13 e 14/2) e Grupo Especial (15 a 17/2)

As interdições já iniciam às 0h com o fechamento da pista central da Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, a partir da Avenida Rio Branco. Às 11h de sexta (13), a pista central da Presidente Vargas fecha no sentido Candelária para o posicionamento das alegorias. Trechos das ruas Afonso Cavalcanti e Benedito Hipólito também serão bloqueados.



A partir das 15h, a Rua Júlio do Carmo (entre o acesso B do metrô Praça 11 e a Sapucaí) e a Avenida Salvador de Sá (entre as ruas Carmo Neto e Frei Caneca) serão fechadas. Já às 17h, os acessos à Presidente Vargas pelas avenidas Francisco Bicalho e Praça da Bandeira serão interditados, assim como a pista lateral sentido Candelária até a Praça da República. A Rua de Santana e o restante da Afonso Cavalcanti também serão fechadas.





Para chegar ao Centro, o fluxo vindo da Francisco Bicalho será desviado para a Avenida Paulo de Frontin e Rua Itapiru. Quem vem da Praça da Bandeira deverá usar a Rua Haddock Lobo. O acesso do Túnel Rebouças para a Paulo de Frontin (sentido Centro) será fechado, com desvio pela Rua Santa Alexandrina. Além disso, como os retornos na Paulo de Frontin estarão bloqueados, o motorista precisará ir até a Rua do Bispo, virar à esquerda na Praça Condessa Paulo de Frontin e seguir pela Rua Estrela. Às 19h30, fecham-se a Rua Frei Caneca e o Viaduto 31 de Março.



No sábado (14), as pistas centrais e o viaduto reabrem às 8h, mas os bloqueios retornam, respectivamente, às 12h, 17h e 19h para o segundo dia de desfiles. Esse esquema se repete para o Grupo Especial, com a diferença de que a Frei Caneca e o Viaduto 31 de Março reabrem diariamente às 7h30, no domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), voltando a fechar sempre às 19h até o fim do Carnaval.

Desfile das Escolas Mirins (20/02)



Na sexta-feira (20), as interdições começam cedo, às 11h, em vias do entorno como a Rua Benedito Hipólito. A partir das 13h, o bloqueio avança para a pista lateral da Avenida Presidente Vargas (sentido Candelária), no trecho entre o prédio da Cedae e a Rua de Santana. Às 15h, essa interdição será estendida desde a passarela do metrô da Cidade Nova até a altura da Cedae.



Na virada para o sábado (21), a pista central da Avenida Presidente Vargas será fechada em ambos os sentidos na altura da Cidade Nova. No sentido Candelária, o bloqueio vai até a Praça da República, já no sentido Praça da Bandeira, a interdição começa na Avenida Passos.

Desfile das Campeãs (21/2)



Para o grande e mais esperado Desfile das Campeãs, no sábado (21), a logística será de fechamento total a partir das 15h. Os principais acessos ao Centro pela Avenida Francisco Bicalho, Viaduto Freyssinet (Paulo de Frontin) e Praça da Bandeira serão bloqueados. O fluxo da Paulo de Frontin será desviado para a Rua Aristides Lobo e a área de restrição será ampliada para vias como Salvador de Sá, Hélio Beltrão, Marquês de Pombal e Rua de Santana.

Às 19h, a Rua Frei Caneca, o Viaduto 31 de Março (sentido Laranjeiras) e acessos pelo Catumbi e Praça da República também serão fechados.