Gracyanne Barbosa durante ensaio da União da IlhaReprodução de vídeo

Publicado 05/02/2026 09:51 | Atualizado 05/02/2026 09:54

Rio - A União da Ilha realizou o último ensaio de rua, na Zona Norte, na noite desta quarta-feira (4), e nem mesmo a chuva desanimou os integrantes da agremiação. Gracyanne Barbosa, rainha de bateria da escola, sambou muito e deu um show de simpatia no local. A influencidora digital também chamou a atenção pelo corpo escultural, ao usar um body azul, com vários recortes e brilhos.

Na ocasião, Gracy voltou a dispensar o salto alto e usou tênis, já que passou por uma cirurgia no joelho, em setembro do ano passado, após se lesionar durante o quadro "Dança dos Famosos". "Que ensaio maravilhoso, que energia gostosa", disse ela no Instagram Stories.

Neste ano, a União da Ilha levará à Marquês de Sapucaí 'Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois', desenvolvido por Marcus Ferreira. A escola desfilará pela Série Ouro no dia 13 de fevereiro.