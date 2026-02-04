Fundado em 1918, o Bola Preta é reconhecido como o mais antigo bloco em atividade no Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 04/02/2026 12:50

Rio – A sede do Cordão da Bola Preta, no Centro, vai passar por uma grande reforma estrutural. O investimento previsto é de R$ 8,2 milhões, de acordo com informações publicadas no Diário Oficial do município, nesta terça-feira (3). O lançamento do projeto será, na sexta-feira (6), em solenidade que contará com a presença do prefeito Eduardo Paes.

Viabilizada com recursos da prefeitura, a obra prevê reconstrução parcial de áreas comprometidas, restauração das fachadas e adequações dos imóveis que integram o complexo cultural, respeitando as características históricas da edificação, localizada na esquina das ruas do Lavradio com Relação.

O imóvel abriga uma das instituições mais tradicionais da cultura popular carioca, desde o bloco perdeu sua antiga sede, na Avenida Treze de Maio, em 2008.

Fundado em 1918, o Bola Preta é reconhecido como o mais antigo bloco carnavalesco em atividade no RJ e um dos maiores símbolos do carnaval de rua da cidade, reunindo milhares de foliões todos os anos no sábado de carnaval, no Centro.

A sede funciona como espaço cultural durante todo o ano, abrigando rodas de samba, feijoadas e outros eventos.

"O Cordão da Bola Preta está recebendo o maior presente nos seus 107 anos de tradição, paz, amor e folia, por toda dedicação e comprometimento com a cultura e com o carnaval carioca", celebrou Pedro Ernesto Marinho, presidente da instituição.

