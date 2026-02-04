Leandro Vieira e Renato Lage, estrelas do Carnaval carioca - Divulgação

Leandro Vieira e Renato Lage, estrelas do Carnaval cariocaDivulgação

Publicado 04/02/2026 09:22

O carnavalesco Leandro Vieira, da Imperatriz, fará uma grande homenagem ao veterano Renato Lage, da Mocidade, durante o desfile do bloco Fuzuê, no próximo domingo (8), na Ilha do Governador, celebrando os 30 anos do enredo "Criador e Criatura", com o qual a agremiação de Padre Miguel foi campeã em 1996.

"O Renato é uma referência particular e o desfile ‘Criador e Criatura’ é algo que marca definitivamente o meu imaginário carnavalesco. Quando penso que realizo algo bom, penso que fiz algo que parece com o trabalho dele. Ele fez e faz a minha cabeça. Acho bacana festejá-lo com farra e fiz o convite pra ele tá com a gente na rua. O coroa topou a brincadeira e o encontro vai ser uma alegria", conta o carnavalesco, fã confesso do mestre.



Outros artistas do Grupo Especial e Série Ouro também foram convidados, entre eles João Vitor Araújo (Beija-flor de Nilópolis), Jorge Silveira (Salgueiro), Leonardo Bora e Gabriel Haddad (Vila Isabel) e Mauro Quintaes (Porto da Pedra).



Com mais de 15 anos de trajetória, o Fuzuê, liderado por Leandro e outros fãs do autêntico carnaval de rua, promete emocionar os foliões com marchinas e sambas-enredos clássicos. A programação será aberta por uma uma roda de samba, a partir do meio-dia, na Praça do Grego, com entrada franca. O desfile começa em seguida, a partir das 14h.