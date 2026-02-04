Vanessa vai estrear como rainha de bateria - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 04/02/2026 12:01 | Atualizado 04/02/2026 13:22

Rio – Com o Carnaval 2026 se aproximando, as expectativas de Vanessa Rangeli, anunciada para desfilar como rainha de bateria na Acadêmicos de Niterói, não param de crescer. A consultora fitness fará a sua estreia no Grupo Especial junto à agremiação na Marquês de Sapucaí.

"Estou ansiosa, mas não nervosa, você acredita? Me sinto feliz, acolhida pela comunidade. A energia está lá em cima. Carnaval é só alegria, como sempre, mas o nosso desfile vai arrasar, arrebentar! Está tudo preparado, aula de samba em dia e fantasia sendo finalizada", comentou a rainha.

Com a trajetória marcada pela passagem na Inocentes de Belford Roxo, escola de Série Ouro, em 2025, Vanessa confessa que viverá a experiência oficialmente pela primeira vez com a Acadêmicos de Niterói: "Eu já fui rainha antes, mas foi uma coisa muito louca, entrei para substituir uma pessoa faltando duas semanas para o desfile, então eu diria que estou vivendo o processo do zero pela primeira vez agora. Estou muito feliz."

Em seu perfil nas redes sociais, que acumula mais de 750 mil seguidores, a consultora fitness compartilha suas rotinas de treino, receitas e dicas de bem-estar.

Guiada pelo enredo " Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" , a escola vai prestigiar a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, da infância no Nordeste até a chegada à Presidência da República. A agremiação será a primeira a entrar na Avenida, desfilando no domingo (15).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci