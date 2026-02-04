Vanessa vai estrear como rainha de bateriaÉrica Martin / Agência O Dia
Rainha da Acadêmicos de Niterói, Vanessa Rangeli revela ansiedade, mas diz estar pronta para desfilar na Sapucaí
A consultora fitness fará a sua estreia no Grupo Especial junto à agremiação: 'Me sinto feliz, acolhida pela comunidade. A energia está lá em cima'
Homenagem à Rita Lee: Mocidade divulga detalhes de alegoria
Escola será a a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro
Sede do Cordão da Bola Preta passará por obras de R$ 8,2 milhões
Reforma prevê reconstrução parcial de áreas comprometidas, restauração das fachadas e adequações dos imóveis que integram o complexo cultural
Liderado por Leandro Vieira, bloco que desfila na Ilha homenageará Renato Lage
Fuzuê vai embalar foliões com sambas clássicos neste domingo (8)
União de Maricá apresenta fantasia da ala de baianas
Criação assinada por Leandro Vieira exalta a mulher preta e a ancestralidade
Vídeo! Homenageado da Viradouro, Ciça é ovacionado em ensaio de quadra
Mestre de bateria não conteve a emoção e foi às lágrimas
