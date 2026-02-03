Acadêmicos de Niterói mostra segunda alegoria do desfile de estreia no Grupo Especial - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 14:06

Rio - A Acadêmicos de Niterói divulgou nesta terça-feira (3), nas redes sociais, imagens da segunda alegoria que levará à Marquês de Sapucaí. A escola prepara um desfile que aborda a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, da infância no Nordeste até a chegada à Presidência da República.



A alegoria que retrata o universo de Dona Lindu, mãe de Lula. "A segunda alegoria revela o universo retirante de Dona Lindu, trazendo um caminhão pau de arara para a Avenida. No veículo, a representação da fé da mãe de Lula. Lindu levou consigo retratos que tinha em casa e as imagens de santo de seus altares. Era devota de Santa Luzia e São José. A família Silva viu seu pedaço de terra sumir no horizonte maltratado pela seca. A travessia, que durou treze noites e treze dias, fez desaparecer o mundo que Lula conhecia. De agora em diante, tudo seria novo", escreveu a escola na legenda da publicação.



Em sua estreia no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói apresentará o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que percorre momentos marcantes da vida do ex-presidente. A agremiação abre o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial e será a primeira escola a entrar na Avenida no domingo (15).

Veja: