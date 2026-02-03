Servidores públicos poderão aproveitar o Carnaval - Gustavo Stephan/Riotur

Servidores públicos poderão aproveitar o CarnavalGustavo Stephan/Riotur

Publicado 03/02/2026 12:03

Rio - O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no período de Carnaval. As repartições públicas estão livres do expediente nos dias 13, 16 e 18, respectivamente sexta, segunda e Quarta-Feira de Cinzas. As medidas foram publicadas nos Diários Oficiais nesta terça-feira (3).

A terça-feira (17) já é considerada feriado. Os serviços essenciais funcionarão normalmente. Já as secretarias de Saúde devem divulgar em breve como será o funcionamento das unidades das redes municipal e estadual..

Confira a programação dos megablocos

07/02 - Bloco da Favorita

08/02 - Cordão do Boitatá

14/02 - Cordão da Bola Preta

17/02 - Fervo da Lud

21/02 - Bloco da Anita

22/02 - Monobloco