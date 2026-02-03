Servidores públicos poderão aproveitar o CarnavalGustavo Stephan/Riotur

Rio - O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no período de Carnaval. As repartições públicas estão livres do expediente nos dias 13, 16 e 18, respectivamente sexta, segunda e Quarta-Feira de Cinzas. As medidas foram publicadas nos Diários Oficiais nesta terça-feira (3).
A terça-feira (17) já é considerada feriado. Os serviços essenciais funcionarão normalmente. Já as secretarias de Saúde devem divulgar em breve como será o funcionamento das unidades das redes municipal e estadual..
Confira a programação dos megablocos
07/02 - Bloco da Favorita
08/02 - Cordão do Boitatá
14/02 - Cordão da Bola Preta
17/02 - Fervo da Lud
21/02 - Bloco da Anita
22/02 - Monobloco
Informações sobre os demais blocos podem ser acessadas através do link. Ou pelo aplicativo ser "Blocos do Rio 2026".