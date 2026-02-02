Maria Bethânia se encontrou com integrantes da Beija-Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2026 23:25

Rio - A casa de Dona Canô (1907-2012), mãe de Maria Bethânia e Caetano Veloso, foi palco do encontro da cantora com integrantes da Beija-Flor de Nilópolis em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A escola de samba publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (2) o vídeo do momento.

"Tudo o que vem acontecendo na trajetória desse enredo nos preenche, nos energiza e nos faz acreditar que era pra acontecer, e que o momento tinha que ser esse: agora. Na tarde de hoje, fomos recepcionadas por ninguém menos que Maria Bethânia, na casa de sua mãe, a quem saudamos em nosso samba, além da presença da amada Vanessa da Mata", afirmou o perfil oficial da escola.

Atual campeã do Grupo Especial, a Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a desfilar na segunda-feira (16). O enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, propõe uma abordagem sobre uma tradicional celebração de matriz africana do Recôncavo Baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.