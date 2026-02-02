Maria Bethânia se encontrou com integrantes da Beija-FlorReprodução/Instagram
Maria Bethânia recebe integrantes da Beija-Flor na casa de Dona Canô
Enredo da escola abordará celebração afro-brasileira de Santo Amaro, na Bahia
Maria Bethânia recebe integrantes da Beija-Flor na casa de Dona Canô
Enredo da escola abordará celebração afro-brasileira de Santo Amaro, na Bahia
Juliana Paes compartilha registros de ensaio técnico da Viradouro
Atriz reassumiu posto de rainha de bateria da agremiação
Musa do Salgueiro, Gkay comenta pressão estética no Carnaval
Influenciadora falou sobre cuidados antes do desfile na Sapucaí
Técnicos do TCU defendem barrar R$ 1 milhão para a Acadêmicos de Niterói, que homenageará Lula
Valor faz parte de um patrocínio de R$ 12 milhões firmado pela Embratur com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa)
Virginia Fonseca publica fotos de ensaio técnico na Sapucaí: 'Que energia'
Influenciadora é rainha de bateria da Grande Rio
União de Maricá revela alegoria 'Ogum e a forja do metal' para o Carnaval 2026
Carro encerra setor do enredo 'Berenguendéns e Balagandãs' e destaca o orixá como símbolo da ancestralidade votiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.