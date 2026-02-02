Gkay falou sobre pressão estetica em meio a preparação do Carnaval Divulgação

Rio - Gkay vive a expectativa para desfilar como musa do Salgueiro no Carnaval 2026. A influenciadora de 33 anos reflete sobre a relação mais leve com o próprio corpo após fases de cobrança excessiva antes de encarar a Marquês de Sapucaí. 
"Penso muito mais em preparo do que em aparência. Antes eu fazia tudo em cima da hora e com muita pressão. Hoje entendo melhor meu corpo e cuido também da minha saúde mental. Não adianta estar com o corpo ok e a cabeça exausta", revela. 
A criadora de conteúdo admite que a pressão estética cresce nesse período. "Aumenta, e muito. Principalmente quando todo mundo acha que pode opinar sobre o seu corpo. Sou uma mulher real, com fases, com mudanças, e está tudo bem."
Gkay descreve os cuidados para chegar bem na avenida. "Eu intensifico os treinos, faço funcional, dança, cardio… tudo que me ajude a ganhar resistência, porque o Carnaval é uma maratona real. Não é só o desfile, é tudo em volta", afirma. 