Juliana Paes, Iza e Virginia FonsecaDaniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 02/02/2026 09:38

Rio - Na contagem regressiva para o maior espetáculo da terra, as rainhas de bateria e musas das escolas de samba Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis demonstraram muita animação, apesar da chuva, e roubaram a cena no terceiro dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, neste domingo (1º).

A primeira escola a ensaiar foi a Viradouro, que apresentará o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça. De volta ao posto de rainha de bateria que ocupou entre 2004 e 2008, Juliana Paes não conteve a emoção e foi às lágrimas. A atriz, que mostrou muito samba no pé, apostou em um look prateado, com cristais e metais, para a ocasião, e esbanjou boa forma. Grávida do segundo filho, a musa Lore Improta também marcou presença no local.







A Imperatriz Leopoldinense cruzou a Avenida logo em seguida. Iza, rainha de bateria da agremiação, sambou muito à frente da 'Swing da Leopoldina' e deu um show de simpatia. A cantora usou um look verde, com plumas, detalhes em animal print e um acessório de cabeça de tigre. A escola leva para a Sapucaí neste carnaval o enredo "Camaleônico", em homenagem a Ney Matogrosso.







Rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca apostou em um look verde, que valorizava seu corpão escultural, para o ensaio no Sambódromo. A influenciadora digital se esbaldou à frente da bateria, comandada pelo Mestre Fafá, e distribuiu sorrisos.







As musas Alane Dias, Brunna Gonçalves, Adriana Bombom, Jaquelline Grohalski, Mariana Goldfarb e Tati Minerato também brilharam no ensaio da escola, que apresentará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat.

Com o enredo "Bembé", a Beija-Flor de Nilópolis - campeã do Carnaval 2025 - encerrou a terceira noite de ensaios. A rainha de bateria Lorena Raissa deu um show de samba no pé. Mulher de Gabriel David, Giovanna Lancellotti compareceu ao local, sambou e mostrou que está com o samba na ponta da língua. Samuel de Assis também estava muito empolgado.