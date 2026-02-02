Juliana Paes se esbaldou no ensaio técnico da Viradouro - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2026 22:26

Rio - Juliana Paes, de 46 anos, publicou nesta segunda-feira (2) imagens do ensaio técnico na Marquês de Sapucaí em seu retorno como rainha de bateria da Viradouro. A atriz esteve à frente dos ritmistas da escola de samba entre 2004 e 2008.

"'Sou eu...mais um batuqueiro a pulsar por você'!!! Ontem foi mágico...e a chuva abençoou nosso primeiro ensaio técnico!!!!!", afirmou ela.

A agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A Viradouro será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval.