Rio - Juliana Paes, de 46 anos, publicou nesta segunda-feira (2) imagens do ensaio técnico na Marquês de Sapucaí em seu retorno como rainha de bateria da Viradouro. A atriz esteve à frente dos ritmistas da escola de samba entre 2004 e 2008. 
"'Sou eu...mais um batuqueiro a pulsar por você'!!! Ontem foi mágico...e a chuva abençoou nosso primeiro ensaio técnico!!!!!", afirmou ela. 
A agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A Viradouro será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval.
