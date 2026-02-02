Vila Isabel antecipa detalhes de alegoria - Reprodução / Instagram

Vila Isabel antecipa detalhes de alegoriaReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 13:32

Rio - A Unidos de Vila Isabel deu um gostinho do que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval ao divulgar, nas redes sociais, nesta segunda -feira (2), imagens de uma de suas alegorias. A escola prepara um desfile em homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres, um dos fundadores do samba e figura central da cultura afro-brasileira no Rio.



Na publicação, a agremiação detalha o conceito do carro, que faz referência à região conhecida como “Pedaço Baiano”, área que abrangia a Praça Onze e a Pedra do Sal antes de ser chamada de Pequena África. O texto relembra a infância de Heitor, apelidado de “Lino”, e sua formação artística em meio a diferentes matrizes culturais e religiosas.



“O carro abre-alas da Unidos de Vila Isabel é um cortejo que celebra essa ancestralidade e anuncia a chegada do Príncipe Lino! A mítica Praça Onze, com chafariz e coreto, se transforma, oniricamente, em um cenário de encantamento”, escreveu a escola na legenda. Segundo a descrição, a alegoria traz balangandãs da Bahia, símbolos ligados a Xangô e Oxum, além de referências aos tradicionais Ranchos carnavalescos.



Os detalhes do carro chamaram a atenção dos foliões. “Que obra de arte deslumbrante! O nível de detalhes, riqueza de informações e capricho dos carnavalescos é impressionante!”, comentou um internauta. “Vamo, minha Vila! Rumo ao topo!”, escreveu outro. “Linda! Chorando só de ver”, disse um terceiro.



A Vila Isabel levará para a avenida o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”, que aborda a relação de Heitor dos Prazeres com o Rio de Janeiro, suas raízes africanas e sua contribuição para o samba e as artes brasileiras.



A escola será a segunda a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro.

Veja: