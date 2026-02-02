Virginia dividiu com seguidores fotos do ensaio técnico na Sapucaí - Reprodução / Instagram

Virginia dividiu com seguidores fotos do ensaio técnico na Sapucaí Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 16:36

Rio - Virginia Fonseca compartilhou nesta segunda-feira (2) fotos do primeiro ensaio técnico na Marquês de Sapucaí com a Grande Rio. A influenciadora assumiu o posto de rainha de bateria da agremiação após a saída de Paolla Oliveira.

fotogaleria

"Alguns registros de ontem...nunca imaginei viver isso, que energia!!! Obrigada Carnaval, obrigada Grande Rio, Obrigada Sapucaí!!! Obrigada a todos os envolvidos, quero viver isso pra sempre", afirmou ela na legenda.

A escola de samba levará para avenida o enredo "A Nação do Mangue", exaltando o movimento cultural Manguebeat, surgido em Recife na década de 1990. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, será a terceira a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro.