Ensaio técnico da Beija-Flor exaltou espiritualidade na AvenidaVítor Melo/ Rio Carnaval

Publicado 02/02/2026 08:54

Rio - A forte chuva que atingiu o Rio neste domingo (1º) não espantou os foliões, que lotaram a Sapucaí para o terceiro dia de ensaios técnicos. Os desfiles mirins que abriram a noite já haviam empolgado o público, que não deixou o temporal tirar o brilho dos aquecimentos da Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis. No próximo fim de semana, as 12 agremiações do Grupo Especial voltam ao Sambódromo para os últimos ajustes.

O primeiro ensaio da noite já começou emocionando arquibancadas e frisas. A Unidos do Viradouro homenageia o mestre Ciça, diretor da bateria Furacão Vermelho e Branco, com o enredo "Pra cima, Ciça!". O intérprete Wander Pires convocou a comunidade de Niterói presente no Sambódromo para brindar os 70 anos de vida do mestre e os mais de 50 dedicados ao Carnaval. De volta ao posto de rainha, Juliana Paes brilhou no aquecimento, junto com o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Julinho Nascimento e Rute Alves.

Ainda embaixo de chuva, a Imperatriz Leopoldinense entrou na Avenida em seguida, também para prestar homenagens, com o enredo "Camaleônico", que celebra o cantor Ney Matagrosso. A rainha de bateria Iza e o primeiro casal de mestre-sala de porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, encantaram o público da noite, embalado pela voz do intérprete Pitty de Menezes e da bateria Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo.

Terceira da noite de ensaios, a Acadêmicos do Grande Rio animou os foliões com a bateria Invocada, do mestre Fafá, e a voz do intérprete Evandro Malandro. A rainha de bateria Virgínia Fonseca e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, passaram pela Avenida defendendo o enredo "A Nação do Mangue", exaltando o movimento cultural Manguebeat, surgido em Recife na década de 1990.

Fechando o primeiro fim de semana de ensaios técnicos, a Beija-Flor de Nilópolis levou muita espiritualidade para a Sapucaí, com o enredo "Bembé", que enaltece o Bembé do Mercado, maior candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Estreando no posto, os intérpretes Jessica Martin e Nino, empolgaram o público, junto com a bateria Soberana, dos mestres Plínio e Rodney. O samba da rainha Lorena Raissa e o bailado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso encerraram a noite encantando o Sambódromo.

Confira o calendário do segundo fim de semana de ensaios técnicos

Sexta-feira – 6/2



A partir das 21h

Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



Sábado – 7/2

A partir das 18h

Lavagem da Passarela

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo – 8/2



A partir das 18h

Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)



A partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis