Ensaio técnico da Beija-Flor exaltou espiritualidade na AvenidaVítor Melo/ Rio Carnaval

Rio - A forte chuva que atingiu o Rio neste domingo (1º) não espantou os foliões, que lotaram a Sapucaí para o terceiro dia de ensaios técnicos. Os desfiles mirins que abriram a noite já haviam empolgado o público, que não deixou o temporal tirar o brilho dos aquecimentos da Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis. No próximo fim de semana, as 12 agremiações do Grupo Especial voltam ao Sambódromo para os últimos ajustes. 
Beija-Flor fechou primeiro fim de semana de ensaios técnicos na Sapucaí - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Ensaio técnico da Beija-Flor ocorreu embaixo de forte chuva - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Ensaio técnico da Beija-Flor exaltou espiritualidade na Avenida - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Passista icônica, Pinah participou do ensaio técnico da Beija-Flor - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Selminha Sorriso e Claudinho brilharam no ensaio técnico da Beija-Flor - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Virgínia Fonseca estreou na Sapucaí com a Grande Rio - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, passaram pela Avenida com a Grande Rio - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Grande Rio empolgou a Sapucaí no ensaio técnico - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Intérprete Evandro Malandro levantou o público com o samba enredo da Grande Rio - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Ensaio da Grande Rio foi o terceiro da noite - Vítor Melo/ Rio Carnaval
Mestre-sala de porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, encantaram comunidade da Imperatriz - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Imperatriz Leopoldinense homenageia o cantor Ney Matogrosso em 2026 - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Imperatriz Leopoldinense ensaiou o enredo
Iza brilhou como rainha de bateria no ensaio técnico da Imperatriz Leopoldinense - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Intérprete Pitty de Menezes levantou público no ensaio da Imperatriz Leopoldinense - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Intérprete Wander Pires convocou a comunidade de Niterói para vibrar com ensaio da Viradouro - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Diretor da bateria da Furacão Vermelho e Branco, mestre Ciça é o enredo da Viradouro - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Juliana Paes voltou ao posto de rainha de bateria da Viradouro - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Unidos do Viradouro encantou público da Sapucaí - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
Mestre-sala e porta-bandeira da Viradouro, Julinho Nascimento e Rute Alves, brilharam na Sapucaí - Eduardo Hollanda/ Rio Carnaval
O primeiro ensaio da noite já começou emocionando arquibancadas e frisas. A Unidos do Viradouro homenageia o mestre Ciça, diretor da bateria Furacão Vermelho e Branco, com o enredo "Pra cima, Ciça!". O intérprete Wander Pires convocou a comunidade de Niterói presente no Sambódromo para brindar os 70 anos de vida do mestre e os mais de 50 dedicados ao Carnaval. De volta ao posto de rainha, Juliana Paes brilhou no aquecimento, junto com o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Julinho Nascimento e Rute Alves. 
 
 
 
 
 
Ainda embaixo de chuva, a Imperatriz Leopoldinense entrou na Avenida em seguida, também para prestar homenagens, com o enredo "Camaleônico", que celebra o cantor Ney Matagrosso. A rainha de bateria Iza e o primeiro casal de mestre-sala de porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, encantaram o público da noite, embalado pela voz do intérprete Pitty de Menezes e da bateria Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo. 
 
 
 
 
Terceira da noite de ensaios, a Acadêmicos do Grande Rio animou os foliões com a bateria Invocada, do mestre Fafá, e a voz do intérprete Evandro Malandro. A rainha de bateria Virgínia Fonseca e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, passaram pela Avenida defendendo o enredo "A Nação do Mangue", exaltando o movimento cultural Manguebeat, surgido em Recife na década de 1990. 
 
 
 
 
 
Fechando o primeiro fim de semana de ensaios técnicos, a Beija-Flor de Nilópolis levou muita espiritualidade para a Sapucaí, com o enredo "Bembé", que enaltece o Bembé do Mercado, maior candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Estreando no posto, os intérpretes Jessica Martin e Nino, empolgaram o público, junto com a bateria Soberana, dos mestres Plínio e Rodney. O samba da rainha Lorena Raissa e o bailado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso encerraram a noite encantando o Sambódromo. 
 
 
 
 
Confira o calendário do segundo fim de semana de ensaios técnicos
Sexta-feira – 6/2
A partir das 21h
Acadêmicos de Niterói
Mocidade Independente de Padre Miguel
Estação Primeira de Mangueira
Unidos da Tijuca

Sábado – 7/2
A partir das 18h
Lavagem da Passarela
Unidos de Vila Isabel
Acadêmicos do Salgueiro
Paraíso do Tuiuti
Portela

Domingo – 8/2
A partir das 18h
Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)
A partir das 19h 
Unidos do Viradouro
Imperatriz Leopoldinense
Acadêmicos do Grande Rio
Beija-Flor de Nilópolis