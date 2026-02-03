Unidos de Vila Isabel realiza roda de samba na Pedra do Sal nesta quarta-feiraDivulgação
Unidos de Vila Isabel realiza roda de samba na Pedra do Sal nesta quarta-feira
Ensaio simbólico - último da temporada rumo ao Carnaval 2026 - inicia às 18h no coração da Pequena África, localizado na Zona Portuária do Rio
Ingressos populares para os desfiles do Grupo Especial serão vendidos nesta quinta
Público poderá garantir um lugar nos setores 12 e 13 por apenas R$ 10
Homenagem a Lula na Sapucaí! Acadêmicos de Niterói exibe detalhes da segunda alegoria
Agremiação, que estreia no Grupo Especial, levará um desfile que aborda a trajetória do presidente da República
Damares aciona Justiça Eleitoral contra escola de samba do Rio que homenageará Lula
Parlamentar denuncia a Acadêmicos de Niterói
Governo e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo no período de Carnaval
As repartições públicas estão livres do expediente nos dias 13, 16 e 18
Maria Bethânia recebe integrantes da Beija-Flor na casa de Dona Canô
Enredo da escola abordará celebração afro-brasileira de Santo Amaro, na Bahia
