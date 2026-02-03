Unidos de Vila Isabel realiza roda de samba na Pedra do Sal nesta quarta-feira - Divulgação

Unidos de Vila Isabel realiza roda de samba na Pedra do Sal nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 03/02/2026 12:19

Rio - A Unidos de Vila Isabel vai realizar, nesta quarta-feira (4), o ensaio simbólico - último da temporada rumo ao Carnaval 2026 - na Pedra do Sal, Zona Portuária do Rio. A roda de samba inicia às 18h e promete reunir segmentos, comunidade e público num momento de celebração e preparação final.

Os preparativos para o desfile deste ano aconteceram no mesmo local, com o lançamento do enredo em maio de 2025. O lugar histórico, coração da Pequena África, também foi palco da apresentação dos três sambas finalistas da agremiação, em setembro.

A azul e branco levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal.

O desfile celebrará a arte, a ancestralidade e o samba, em diálogo com o legado de Heitor dos Prazeres, um dos grandes nomes da cultura popular brasileira. A escola será a segunda a desfilar na terça-feira de Carnaval (18).