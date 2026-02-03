Desfiles do Grupo Especial acontecem entre os dias 15 e 17 de fevereiro - Divulgação / Rio Carnaval

Publicado 03/02/2026 14:31

Rio - Dá para curtir os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial - entre os dias 15 e 17 de fevereiro - na Marquês de Sapucaí gastando pouco! Com o valor de R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada), os ingressos populares para os setores 12 ou 13 do Sambódromo serão vendidos pela Liesa nesta quinta-feira (5), a partir das 10h, através da plataforma da Ticketmaster Brasil.



Será possível adquirir entradas para todos os dias de desfiles – domingo, segunda e terça-feira –, além do Sábado das Campeãs. Basta acessar o link e clicar em Arquibancada.

Ingressos gratuitos para o Setor 1



Para quem gosta de assistir ao "esquenta" das escolas de samba, o Setor 1 receberá uma nova etapa de cadastro gratuito neste sábado (7), a partir das 8h. Cada espectador poderá registrar, no espaço montado atrás do Setor 11, na Avenida Salvador de Sá, a biometria facial para um dia de desfile competitivo à escolha, além do Sábado das Campeãs.

Para validar a participação, basta levar um documento oficial que contenha foto e CPF, como RG ou CNH. Menores de idade devem estar obrigatoriamente acompanhados dos responsáveis. O cadastro irá até as 14h ou até esgotarem as vagas disponíveis.

Veja a ordem dos desfiles

Domingo (15 de fevereiro)



- Acadêmicos de Niterói

- Imperatriz Leopoldinense

- Portela

- Estação Primeira de Mangueira



Segunda-feira (16 de fevereiro)



- Mocidade Independente de Padre Miguel

- Beija-Flor de Nilópolis

- Unidos do Viradouro

- Unidos da Tijuca



Terça-feira (17 de fevereiro)



- Paraíso do Tuiuti

- Unidos de Vila Isabel

- Acadêmicos do Grande Rio

- Acadêmicos do Salgueiro