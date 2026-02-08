Alessandra Negrini participa do desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta - Eduardo Martins / Brazil News

Alessandra Negrini participa do desfile do bloco Acadêmicos do Baixo AugustaEduardo Martins / Brazil News

Publicado 08/02/2026 16:51

Rio - Alessandra Negrini, de 55 anos, desfilou pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, do qual é rainha há mais de 10 anos, em São Paulo, na tarde deste domingo (8). Usando um look futurista prateado, a atriz exibiu as curvas, demonstrou muita simpatia e posou para fotos no local.

Famosos como Júlio Andrade, Elen Clarice, Joaquim Lopes, Marcella Fogaça e Thelma Assis também curtiram o cortejo do bloco, que neste ano, teve como o tema: "São Paulo Não Dorme".

Além do desfile, o bloco teve diversas atrações musicais, como Péricles, Simoninha, Rael, Tulipa Ruiz e mais.