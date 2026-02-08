Alessandra Negrini participa do desfile do bloco Acadêmicos do Baixo AugustaEduardo Martins / Brazil News
Com look futurista, Alessandra Negrini desfila em bloco de São Paulo
Atriz é rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta
Boitatá, Suvaco do Cristo e dezenas de outros blocos agitam o último domingo antes do Carnaval
Cariocas se animam e lotam diversos cortejos pela cidade
Damares acusa Freixo de uso político em patrocínio da Embratur a escola que homenageará Lula
Senadora afirma que repasse feito à Acadêmicos de Niterói por meio da Liesa configura uso de recursos públicos para favorecimento pessoal
Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela fazem último ensaio na Marquês de Sapucaí
Público voltou a lotar as arquibancadas e demonstrou animação
Musa da Portela, Marvvila fala sobre ligação com a escola e relata ansiedade para estreia na Sapucaí
Cantora, ainda, elogia enredo da agremiação e adianta detalhes de fantasia: 'Impactante'
Jeniffer Setti representará Luma de Oliveira no desfile da Viradouro: 'Vai ter uma surpresa'
Atriz também fala sobre preparação para o desfile e representatividade da ex-rainha de bateria no carnaval