Publicado 08/02/2026 05:00

Rio - Às vésperas de estrear na Marquês de Sapucaí como musa do Salgueiro no Carnaval, Bruna Griphao vive um momento de virada dentro e fora da avenida. Em meio à preparação para o primeiro desfile na escola, a atriz de 26 anos fala sobre a nova fase pessoal, comenta a possibilidade de voltar ao "Big Brother Brasil", da TV Globo, e celebra a evolução no samba.



A chegada ao Salgueiro foi cercada de emoção e significado. O convite partiu de Renata Frisson, a Mulher Melão, mas a decisão ganhou peso afetivo ao envolver a história familiar da atriz com a escola. "Assim que recebi o convite, compartilhei com o meu pai. Vi a emoção nos olhos dele, por ser salgueirense, ter crescido na quadra e nos arredores. Isso foi determinante", conta. "Depois que comecei a frequentar a escola, ensaiar e estar presente lá, me apaixonei de verdade", completa.



Carioca, Bruna diz que a ligação com o Carnaval vem de muito antes da estreia como musa: "Cresci sempre muito apegada ao Carnaval, fascinada pelos desfiles. Sempre assisti em casa com meus pais, desde criança. Tenho muita memória afetiva disso: de ser nova, meus pais ainda casados, a gente assistindo juntos. Depois, mais velha, bloco de rua e Sapucaí".



Nas redes sociais, após críticas iniciais, a atriz tem recebido elogios pela evolução no samba no pé. Questionada sobre como lida com os comentários, ela demonstra maturidade: "A gente tem que saber filtrar e absorver o que for crítica construtiva, para melhorar". Entre os diferentes momentos de preparação, a experiência de pisar na Avenida se destacou. "O que mais me emocionou foi a Sapucaí. Eu amo os ensaios de quadra, acho os ensaios de rua incríveis, mas a Sapucaí foi o que mais me emocionou".



No Carnaval 2026, o Salgueiro levará para o Sambódromo o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. Bruna mantém o misterio sobre a fantasia que usará. "Não posso dar spoiler. A única coisa que posso dizer é que é uma fantasia com a qual eu me identifico".



Ela também conta que não fez uma preparação especial para o carnaval, já que cuidar corpo e da mente já faz parte de seu estilo de vida. "A única coisa que, às vezes, eu foco mais são os treinos aeróbicos, porque preciso de resistência", destaca.



Novo amor e nova fase



Bruna deixou o time das solteiras. Recentemente, a loira assumiu o namoro com o empresário Yam Vieira. "É uma pessoa que já está na minha vida há muito tempo, de quem eu tenho muita certeza do que eu quero. A gente está construindo algo bem legal, e eu estou muito feliz".



A fase de mudanças se reflete também na relação da atriz com a própria exposição. Terceiro lugar no "BBB 23", Griphao comenta a possibilidade de retornar ao reality. "Não chegou esse convite e, por enquanto, não voltaria. Mas, quem sabe no futuro? A gente nunca pode dizer nunca, né?"



Após o Carnaval, a agenda segue intensa. Atualmente, ela estrela ao lado de André Gonçalves o espetáculo "O Dia Seguinte", comédia romântica inspirada em conto de Luiz Fernando Veríssimo, e já se prepara para viajar com a montagem pelo país. "Queria descansar, mas não vai rolar. Vou viajar com a peça, faremos uma turnê pelo país. Também tenho outros projetos que ainda não posso falar".



Com carreira iniciada ainda na infância, aos 8 anos, e longe das novelas da TV Globo desde 2021, quando integrou o elenco de "Nos Tempos do Imperador", Bruna não descarta o retorno à teledramaturgia. "Existe vontade, sim. Eu amo fazer novela e cresci fazendo. Se surgir uma oportunidade legal, obviamente, eu vou aceitar".