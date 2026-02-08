Marvvila vai estrear na Sapucaí como musa da Portela - Gabriel Trindade/ Divulgação

Publicado 08/02/2026 05:00

Rio - Marvvila vai estrear na Marquês de Sapucaí no carnaval deste ano como musa da Portela. Cria de Bento Ribeiro, na Zona Norte, a cantora de 26 anos conta que tem uma 'ligação afetiva muito forte' com a agremiação, que desfilará domingo (15), já que assistia aos desfiles da escola e frequentava a quadra da Azul e Branco com familiares e amigos. Na entrevista, a artista também fala sobre sua preparação para o maior espetáculo da terra, dá detalhes sobre a fantasia e revela planos para 2026. Confira!

- Marvvila, esse ano você estreia na Marquês de Sapucaí como musa da Portela. Qual a expectativa para esse momento? O frio na barriga já é grande?



O frio na barriga já está gigante! É uma mistura de emoção, ansiedade e muita gratidão. Sempre fui apaixonada por Carnaval, e viver isso na Sapucaí, ainda mais como musa da Portela, é um sonho se realizando. Estou muito feliz e contando os dias para pisar na Avenida. É aquela sensação boa de estar louca para desfilar, mas ao mesmo tempo não querer que esse momento acabe nunca. Tenho certeza de que vou terminar o desfile já querendo mais, emocionada, chorando e pensando no próximo Carnaval.



- Você é cria da Zona Norte. Já tinha alguma ligação com a Portela antes do convite?



Sempre tive, sim. A Portela faz parte da história da Zona Norte e da vida de muita gente do subúrbio que ama samba, Carnaval e nossa cultura. Cresci assistindo aos desfiles, ouvindo histórias da escola e frequentando a quadra com familiares e amigos. Existe uma ligação afetiva muito forte. Por isso, hoje, ser musa dessa grande agremiação é a realização de um sonho. Sempre quis fazer parte dessa família e só posso agradecer ao presidente Escafura, à vice-presidente Nilce Fran e a toda a comunidade pelo carinho, respeito e confiança em mim.



- Você ainda frequenta bastante a Zona Norte? Tem familiares e amigos que seguem morando em Bento Ribeiro?



Frequento sempre que posso. Tenho família e muitos amigos que ainda moram em Bento Ribeiro e na região. É onde estão minhas raízes, onde me sinto acolhida. Jamais vou me afastar das minhas origens.



- A Portela levará para a Avenida, no domingo (15), o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", em homenagem ao Príncipe Custódio. O que achou da escolha?



Achei um enredo muito bonito e potente. A Portela tem essa capacidade de contar histórias que emocionam e fazem refletir. Falar de ancestralidade, fé e resistência é fundamental. O Príncipe Custódio rompe com a ideia de que pessoas negras libertas estavam à margem da sociedade. Ele ocupava espaço, tinha influência, era consultado e respeitado. Sua casa era um centro de decisões políticas, religiosas e comunitárias, e ele é mais um negro que tentaram apagar a história. Infelizmente, ainda vivemos em um país racista, que insiste em invisibilizar a nossa existência. Por isso, é tão importante enaltecer a força do nosso povo e de quem abriu caminhos para que hoje estivéssemos aqui.



- O que a sua fantasia vai representar no desfile? Pode dar algum 'spoiler'?



Posso adiantar que vem algo muito especial e cheio de significado. Vai ser impactante, mas o resto é surpresa… não posso contar muito!



- Tem alguma personalidade do Carnaval que você admira? E como tem sido a preparação para cruzar a Sapucaí?



A lista é enorme! Como mulher e como cantora, eu poderia passar horas falando. Só dentro da Portela temos personalidades da música com um legado gigantesco. Também admiro muitas mulheres que fizeram história no Carnaval e representam força e dedicação. A própria vice-presidente da Portela, Nilce Fran, é um grande exemplo: começou como passista, rodou o mundo, deu aulas para grandes rainhas de bateria, foi diretora da ala de passistas e hoje é presidente da maior campeã do Carnaval. É uma trajetória admirável. A arte salva, inclui, liberta e isso é lindo demais. Sobre a preparação, estou cuidando bastante do corpo treinado e me alimentando bem, fazendo aulas de samba, ensaiando na quadra e na rua, porque sei da responsabilidade que é representar a Portela na Avenida.



- Como está sua agenda de shows nesse período de Carnaval? Vai trabalhar muito?



Está do jeitinho que eu amo: intensa, cheia, uma correria gostosa, graças a Deus. Tenho shows em camarotes na Sapucaí, dentro do estado do Rio e também fora. Vou dormir pouco, mas não reclamo. Amo cantar, e estar no palco é prazeroso demais.



- A música "Nike e Shortinho" é uma das apostas para hit do verão. Você imaginava essa repercussão toda?



A gente sempre torce para a música alcançar as pessoas, mas confesso que me surpreendi. Ver todo mundo cantando, dançando e se identificando é bom demais. Vejo as pessoas cantando nos meus shows, em outros shows onde nem estou presente, escuto meus vizinhos ouvindo, passo na rua e escuto nos bares… isso me deixa muito feliz. 'Nike e Shortinho' tem uma letra super atual. Afinal, quem nunca teve um namorado que mentiu? Nessas horas, a gente só quer dar a volta por cima, curtir um pagodinho, ficar linda e, quem sabe, encontrar um novo amor. Acho que falar dessa realidade tocou muita gente que já viveu ou conhece alguém que viveu uma desilusão amorosa.



- Quais são seus projetos para este ano?



Tem muita coisa boa vindo. Quero lançar músicas novas, fazer mais shows, continuar crescendo na carreira e conquistando novos espaços. Quero viajar o Brasil todo com o projeto 'Só VVAMO'. O 'Só VVAMO' é meu evento autoral, pensado para celebrar a música, minha trajetória e todas as influências que me trouxeram até aqui, sempre criando uma conexão direta com o público. Costumo dizer que é mais do que um show: é uma verdadeira celebração da música, da amizade e da alegria. E como ninguém faz nada grandioso sozinho, sempre recebo convidados especiais, grandes nomes da música, que dividem o palco comigo e tornam esse encontro ainda mais especial.



- 2025 foi um ano de muitas conquistas pra você, como o primeiro carro e um feat com Ivete Sangalo. O que você ainda sonha em conquistar?



Foi um ano muito especial. A Ivete cantou no 'Só VVAMO' e, em seguida, me convidou para participar do projeto dela, lançamos uma música juntas que se chama 'Você Não Vai Sofrer'. Com certeza, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Cantar com uma das maiores e mais amadas artistas do país não é pouca coisa. Me preparei muito, porque é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma conquista inesquecível. Foi um trabalho feito com muito amor, carinho e profissionalismo para o nosso público. Que venham outros! Hoje, meu maior sonho é continuar evoluindo como artista, alcançar ainda mais pessoas com a minha música e realizar outros sonhos que estão guardados no coração e que vou contando aos poucos.