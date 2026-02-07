Público registrou a biometria facial neste sábado - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/02/2026 20:11 | Atualizado 08/02/2026 08:34

Rio - A Liesa realizou, neste sábado (7), a biometria facial para os interessados em entradas para o Setor 1 da Sapucaí nos dias dos desfiles do Grupo Especial. Os ingressos sociais foram distribuídos no espaço montado no Setor 11, na Avenida Salvador de Sá, e os interessados puderam escolher entre um dos dias competitivos, além do Sábado das Campeãs.

Presidente da Liesa, Gabriel David ressaltou que a biometria facilita a entrada do público, além de dificultar a revenda por parte de cambistas.

"Estamos aqui na distribuição de ingressos populares. As pessoas estão chegando na fila para poder fazer o reconhecimento facial, uma mudança muito significativa que a gente teve. Em vez de distribuir ingressos físicos, as pessoas não precisarão trazer nada além do próprio rosto e evita qualquer tipo de revenda. É uma forma mais direta de entregarmos esses convites para as pessoas que realmente precisam. Essa rodada também passou pelas quadras das escolas, todas tiverem pelo menos duas datas para distribuir os ingressos popular para suas comunidades e tem essa data final aqui no Sambódromo", explicou.

Para validar a participação, bastava levar um documento oficial que contenha foto e CPF, como RG ou CNH. A diarista Ana Cláudia de Freitas, de 61 anos, torce para a Mangueira e aproveitou a oportunidade para garantir vaga no desfile da sua escola de coração.

"Peguei o ônibus e fui lá correndo para conseguir o ingresso! Estou muito animada. Ano passado, eu fui e espero que, esse ano, seja igual. Fui no dia da Beija-Flor, Salgueiro e Unidos da Tijuca. Esse ano, estou muito animada para ver a Mangueira, minha Verde e Rosa. Sempre que a Mangueira ganha, vamos lá para a quadra comemorar", celebrou.

A repositora Adriana Santos, de 44 anos, soube dos ingressos populares durante um anúncio no Sambódromo. Apesar de também torcer para a Mangueira, ela contou que está animada para assistir à Beija-Flor.

"Eu estava na Marquês de Sapucaí e anunciaram. Eu costumo ir no ensaios com muita frequência. Estou animada para assistir ao desfile da Beija-Flor, mas eu torço para a Mangueira. Eu queria comprar ingressos para os desfiles, mas perdi a data e os ingressos esgotaram muito rápido. Não quis ficar de fora, então foi uma ótima oportunidade", comemorou Adriana.

Durante o mês de janeiro, a biometria já havia ocorrido nas quadras das 12 escolas do Grupo Especial, beneficiando centenas de outras pessoas. Até 2024, os ingressos do setor 1 eram entregues pela Liesa diretamente aos presidentes das agremiações.

Veja a ordem dos desfiles

Domingo (15 de fevereiro):

- Acadêmicos de Niterói

- Imperatriz Leopoldinense

- Portela

- Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro):

- Mocidade Independente de Padre Miguel

- Beija-Flor de Nilópolis

- Unidos do Viradouro

- Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)

- Paraíso do Tuiuti

- Unidos de Vila Isabel

- Acadêmicos do Grande Rio

- Acadêmicos do Salgueiro