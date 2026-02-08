Jeniffer Setti - Divulgação

Publicado 08/02/2026 05:00

Rio - A atriz e cantora Jeniffer Setti representará Luma de Oliveira, figura emblemática no carnaval carioca entre os anos de 1987 e 2009, no desfile da Unidos do Viradouro, que homenageará o Mestre Ciça, na Marquês de Sapucaí. Ao assumir o papel da ex-rainha de bateria, a artista reconhece que o desafio vai além da estética, já que a beldade é um dos grandes símbolos de liberdade, sensualidade e empoderamento feminino.

"A responsabilidade é muito grande, imagino que ela vai assistir ao desfile. Mesmo sendo uma interpretação, vou levar para a Avenida o toque da artista, porque a Luma é insubstituível, mas o carisma, o sorriso que eram marcas registradas dela, nós veremos na Avenida, com certeza", adianta.



Luma reinou à frente dos ritmistas da Viradouro de 1999 a 2003. Com mais de duas décadas no Carnaval, ela também foi rainha de bateria em diversas escolas, incluindo Portela, Tradição e Caprichosos de Pilares. Em 2012, foi tema do enredo da Estácio de Sá, "Luma de Oliveira: Coração de um país em festa!".



Para Jeniffer, a representatividade de Luma dialoga diretamente com sua própria trajetória. "A Luma representa muito os meus dias atuais como profissional, por eu viver essa liberdade como mulher e como artista, sem que isso interfira na minha vida pessoal ou no meu casamento. A representatividade da Luma deu muita força para que as mulheres crescessem dentro das escolas. Hoje vemos mais mulheres ritmistas, mais mulheres nas comissões de frente e em diferentes alas. As mulheres das décadas de 80 e 90 foram grandes precursoras dessa transformação", frisa.



Como parte do processo, a atriz diz que tentou falar com Luma. "Acho importante entrar em contato quando se vai interpretar alguém que está vivo, pedir dicas e respeitar essa história. Mandei uma mensagem muito linda e carinhosa para ela, mas eu não tive resposta, infelizmente. Queria muito conhecê-la", admite ela, que fala sobre a fantasia que usará na Sapucaí. "É muito linda. Ela recorda um momento da Luma. Estão recriando um estilo bem bacana de como ela se apresentava. E tem uma novidade: vai ter uma surpresa na Avenida. Estou muito animada e ansiosa para esse momento chegar", adianta.



Criada no Morro da Cruz, na Zona Oeste, Setti carrega uma ligação profunda com o universo do samba. Frequentadora de quadras e ensaios desde nova, a atriz soma mais de uma década no carnaval e guarda lembranças marcantes. "Participei muito de ensaios na Mocidade de Padre Miguel, sou cria de lá, e desfilei por mais de dez anos em escolas de samba. Um momento inesquecível foi quando desfilei no abre-alas do Salgueiro, em um carro com cafezal", recorda.



O convite para o desfile da Viradouro chegou de forma inesperada. "Veio através do presidente de honra, Marcelo Calil, porque eu já estava na escola fazendo um trabalho social com o Instituto e com a Escola Mirim, nas quais sou madrinha", explica.



Depois do Carnaval, Jeniffer não pretende desacelerar. Novos projetos no audiovisual já estão encaminhados, incluindo um novo filme produzido por sua produtora. "Assim que o Carnaval acabar, começo a pré-produção do próximo filme, que ainda não posso revelar", diz. Ela também celebra a estreia do longa de comédia "Os Emergentes", prevista ainda para este ano. "Estou com o coração acelerado e muito feliz com essa estreia", finaliza.