Julia Villela, arquiteta de 40 anos, com seu filho João de um ano e 10 meses e seu marido - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/02/2026 14:16

O Bloco da Pracinha levou muita alegria, música e brincadeiras à Praça Pio XI, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (7). Conhecido por seu perfil familiar, o evento reuniu centenas de crianças e seus responsáveis.

Diferente dos grandes desfiles de rua, o bloco tem uma proposta mais tranquila, ficando parado, com espaço para que as crianças pudessem brincar, dançar, tocar seus próprios instrumentos e circular com segurança.

Durante toda a manhã, a bucólica pracinha foi colorida por fantasias, balões e adereços, enquanto músicos tocavam marchinhas e outras canções carnavalescas voltadas para o público infantil.

A arquiteta Julia Villela, de 40 anos, levou os filhos João, de 1 ano e 10 meses, e Olívia, de 5 meses. Segundo ela, a relação da família com o carnaval vem de antes mesmo do nascimento das crianças.

"Levamos nossos filhos aos blocos desde a barriga. A barriga já ia fantasiada. É o segundo ano do João e o primeiro da Olívia. A gente ama carnaval! Nossa relação começou no carnaval, faz parte da nossa história. É uma manifestação cultural importante, e é importante eles terem contato desde cedo até para curtirem o carnaval desde sempre", contou.

Julia também destacou o caráter familiar do evento como um dos principais diferenciais. "É um bloco infantil com história, um bloco família, que amigos frequentam também, perto de casa, onde crianças brincam com segurança, num ambiente arborizado, com estrutura, músicos bons, e possibilidade dos pais tocarem durante o cortejo também", afirmou.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci