Ivete Sangalo estreia no Carnaval de rua de São Paulo

O Dia
Rio - Ivete Sangalo fez sua estreia no carnaval de rua de São Paulo, neste sábado (7), no comando do megabloco "Quem Pede, Pede", e reuniu milhares de foliões em frente ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital. O sucesso foi tanto que o trio ficou parado por quase uma hora e a cantora precisou parar de cantar para evitar tumulto e acidentes, devido a superlotação do local. Imagens do 'mar de gente' viralizaram nas redes sociais.
Experiente, Ivete orientou as pessoas quando o trecho da passagem do megabloco começou a afunilar. "Vamos caminhando, sem música, cuidado para ninguém machucar ninguém. Vamos devagarinho", afirmou ela. "Quem está na frente do trio, vamos caminhar um pouco mais. Gente, na frente do trio já tem um espaço vago, vamos caminhar mais, por favor", completou. 
No show, a artista baiana recebeu Pabllo Vittar no trio. O repertório de Ivete contou com sucessos como "Vampirinha", "Minha Pequena Eva", "O Verão Bateu Em Minha Porta", "O Mundo Vai" e mais. Famosos como Isabella Santoni, Carol Marra e o ex-BBB João Pedrosa marcaram presença no local. 
 