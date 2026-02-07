Ivete Sangalo estreia no Carnaval de rua de São Paulo - BrazilNews/DIVULGAÇÃO

Publicado 07/02/2026 13:53

Rio - Ivete Sangalo fez sua estreia no carnaval de rua de São Paulo, neste sábado (7), no comando do megabloco "Quem Pede, Pede", e reuniu milhares de foliões em frente ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital. O sucesso foi tanto que o trio ficou parado por quase uma hora e a cantora precisou parar de cantar para evitar tumulto e acidentes, devido a superlotação do local. Imagens do 'mar de gente' viralizaram nas redes sociais.

Experiente, Ivete orientou as pessoas quando o trecho da passagem do megabloco começou a afunilar. "Vamos caminhando, sem música, cuidado para ninguém machucar ninguém. Vamos devagarinho", afirmou ela. "Quem está na frente do trio, vamos caminhar um pouco mais. Gente, na frente do trio já tem um espaço vago, vamos caminhar mais, por favor", completou.