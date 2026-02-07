Rainhas de bateria da Niterói, Mocidade, Mangueira e Tijuca roubam a cena - Reprodução do Instagram / Daniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 07/02/2026 10:30

Rio - A contagem regressiva para os desfiles das escolas de samba começou! A Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca realizaram o último ensaio técnico no Sambódromo do Rio, na noite desta sexta-feira (6), e deram um show nos quesitos samba no pé e empolgação, apesar da chuva. O público, como de costume, lotou as arquibancadas e frisas e acompanharam um pouco do que às agremiações apresentarão no grande dia.

Com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói deu o pontapé inicial nos ensaios. A primeira-dama Janja marcou presença no local, acompanhada de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Mesmo sob forte chuva, ela acompanhou a passagem de toda a escola no primeiro recuo de bateria e depois entrou no final.

Janja participa do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói.



— Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2026

O bailado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Emanuel Lima e Thainara Matias, também foi um dos destaques da noite, assim como a animação da comunidade. Rainha de bateria da escola, Vanessa Rangeli mostrou muito samba no pé e esbanjou boa forma ao usar um look vermelho de pedrarias.









Ver essa foto no Instagram



A Mocidade Independente de Padre Miguel foi a segunda a entrar na Avenida. A agremiação, que apresentará o enredo "Rita Lee: A Padroeira da Liberdade", em homenagem à Rainha do Rock brasileiro, levantou o público. A rainha Fabiola Andrade arrasou à frente da "Não Existe Mais Quente", comandada pelo mestre Dudu. A porta-bandeira Bruna Santos usou uma peruca vermelha em referência à cantora, que morreu aos 75 anos, em 2023, vítima de câncer, e, ao lado do mestre-sala Diogo de Jesus, deu um show. A comissão de frente e o intérprete Igor Vianna foram outros pontos alto do ensaio.







Ver essa foto no Instagram



Na sequência, a Estação Primeira de Mangueira realizou os últimos ajustes antes do desfile oficial. Com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra", a agremiação voltou a mostrar toda a sua força na Avenida. A comissão de frente mostrou uma boa sincronia.







Ver essa foto no Instagram



O intérprete Dowglas Diniz e a bateria "Tem Que Respeitar Meu Tamborim", dos mestres Rodrigo Explosão e Taranta Neto, contagiaram o público. Como de costume, Evelyn Bastos, rainha de bateria da escola, atraiu vários olhares devido a beleza e desenvoltura no samba. Em um dos momentos, os componentes interagem com Evely, que fica no meio de uma grande roda.







Ver essa foto no Instagram

Com canto forte, a Unidos da Tijuca, que apresentará enredo "Carolina Maria de Jesus", em homenagem à escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, encerrou a noite de ensaios com chave de ouro. Lucinha Nobre e Mateus Miranda, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, demonstraram bastante entrosamento. À frente da bateria Pura Cadência, do mestre Casagrande, a rainha Mileide Mihaile riscou o chão da Sapucaí e mostrou muita simpatia. Juliana Alves, Diogo Almeida, Ana Paula Evangelista também marcaram presença no ensaio.







Ver essa foto no Instagram


