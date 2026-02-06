Rio - A primeira-dama Janja da Silva marcou presença no ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira (6), acompanhada de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. A agremiação levará para avenida uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nem mesmo a chuva intensa desanimou Janja. Ela acompanhou a passagem de toda a escola no primeiro recuo de bateria e depois entrou no final do ensaio. A primeira-dama dançou, interagiu com os integrantes da agremiação e do público, posou para fotos e mostrou que está com a letra do samba-enredo na ponta da língua. Essa, inclusive, é a primeira vez na história que uma primeira-dama participa dos ensaios técnicos.

Para a ocasião, Janja apostou em uma blusa e saia brilhosas, nas cores da escola.

Janja participa do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói.



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/sK56ouzQBU — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2026

Com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no domingo, 15 de fevereiro.

