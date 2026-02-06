Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Janja participa do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói
Carnaval

Janja participa do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói

Enredo da agremiação vai homenagear o presidente Lula

Mais artigos de O Dia
O Dia
Janja prestigiou ensaio de escola de samba que fará homenagem a Lula
Anielle Franco participou de ensaio na Sapucaí
Anielle Franco e Janja da Silva no ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói
Janja prestigiou ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói
Publicidade
Rio - A primeira-dama Janja da Silva marcou presença no ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira (6), acompanhada de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. A agremiação levará para avenida uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Nem mesmo a chuva intensa desanimou Janja. Ela acompanhou a passagem de toda a escola no primeiro recuo de bateria e depois entrou no final do ensaio. A primeira-dama dançou, interagiu com os integrantes da agremiação e do público, posou para fotos e mostrou que está com a letra do samba-enredo na ponta da língua. Essa, inclusive, é a primeira vez na história que uma primeira-dama participa dos ensaios técnicos. 
Para a ocasião, Janja apostou em uma blusa e saia brilhosas, nas cores da escola. 
Em outubro, a socióloga visitou a barracão da escola de samba e confirmou presença no desfile. Recebida pelo presidente Wallace Palhares e pela primeira-dama da escola, Amanda Palhares, ela acompanhou os bastidores da confecção de fantasias e alegorias.
Com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no domingo, 15 de fevereiro.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]