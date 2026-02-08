Suvaco do Cristo arrastou multidão para o Jardim Botânico - Érica Martin / Agência O Dia

Suvaco do Cristo arrastou multidão para o Jardim BotânicoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/02/2026 13:57

O último domingo antes do Carnaval foi marcado pelo desfile de dezenas de blocos no Rio. Por toda a cidade, foliões esbanjaram alegria e animação, como no Centro, onde o Cordão do Boitatá embalou o público com marchinhas, sambas e outros sucessos da MPB, em seu primeiro ano como megabloco no Circuito Preta Gil. No Jardim Botânico, na Zona Sul, o tradicional Suvaco do Cristo, que em 2025 já havia anunciado que encerraria suas atividades, realizou sua última apresentação, depois de 40 anos de folia.

fotogaleria

O cortejo, que será eternizado em documentário, lotou a principal via do bairro e resgatou sambas históricos do bloco, que começou a desfilar em 1986. Uma das canções celebradas foi "Divinas Axilas", composta logo no primeiro ano do Suvaco do Cristo como forma de ironizar o fato de que a maior parte dos sambas enredos faziam referência obrigatória a temas nacionais.

Neste domingo (8), os organizadores carregaram quatro estrelas para homenagear importantes personagens do bloco: Sylvia Gardenberg, Arnaldo Chain, Mestre Tião Belo e Jards Macalé, que morreu em novembro.

Desfile do bloco Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, neste domingo (8).



Crédito: Erica Martin / Agência O Dia pic.twitter.com/EUnPGlL9tQ — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2026

O deputado estadual Carlos Minc (PSB), que participa do bloco desde os primeiros anos, se despediu e relembrou momentos marcantes pelos quais passou junto ao cortejo.

"Saí todas as vezes no Suvaco. Na segunda vez, tive que ir na delegacia para tirar dois dirigentes do Suvaco porque a Igreja arguiu que era uma ofensa religiosa. Aí viraram as 'Divinas Axilas'. É muito bom, porque é irreverente, contestador, é muito alegria. Eu não me conformo de ser o último. Vai deixar saudade, já estou derretido. Encontrei com o Lenine, ficamos lembrando dos sambas dele. O Carnaval da lata, agradecendo Iemanjá, 'vender goma de mascar em uma esquina de Moscou'… Teve um que virou lema da luta antimanicomial, que foi 'saúde não se vende, loucura não se prende. Quem está doente é o sistema social'", contou.

Já a estudante Daniele Soliano, de 20 anos, esteve pela primeira vez do Suvaco do Cristo no ano passado e, neste domingo (8), fez questão de levar os amigos de Niterói para conhecer a festa. "É minha segunda vez no bloco Suvaco do Cristo. É muito bom, muito animado, bom para começar o Carnaval com pé direito. Não deveria acabar, vai deixar muita saudade", lamentou.

"São 40 anos do Suvaco do Cristo, de alegria, de Carnaval, na paz, na tranquilidade. Hoje, está fazendo o último aniversário. Vai deixar saudade, mas a gente tem que comemorar mais do que ficar se lamuriando. Suvaco é só felicidade, é bloco família. São 40 anos de história", acrescentou a produtora Ana Gabriela.

O tradicional Cordão do Boitatá, que leva uma multidão para o Centro desde 1996, completou 30 anos e, de presente, estreou na lista dos megablocos do Rio. Na expectativa para o início oficial do Carnaval, o público começou a se aglomerar na Rua Primeiro de Março ainda no início da manhã para curtir a banda com bateria e orquestra de sopros.

O clima de festa seguiu até o Largo São Francisco de Paula, onde aconteceu o bloco Fogo e Paixão. No ano passado, a celebração de 15 anos do cortejo contou com um baile. Já em 2026, os organizadores apostaram na temática das novelas para convocar fantasias ligadas a enredos televisivos.

*Colaborou Érica Martin

