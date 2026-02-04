Brunna Gonçalves é musa da Grande Rio - Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 04/02/2026 00:05

Rio - Brunna Gonçalves marcou presença no último ensaio na quadra da Grande Rio, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (3). A influenciadora exibiu a barriga sarada em um look composto por short curto e top prata.

Neste Carnaval, a Grande Rio terá como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro.