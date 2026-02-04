Brunna Gonçalves é musa da Grande Rio Victor Chapetta/Brazil News

Rio - Brunna Gonçalves marcou presença no último ensaio na quadra da Grande Rio, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (3). A influenciadora exibiu a barriga sarada em um look composto por short curto e top prata. 
A mulher de Ludmilla foi anunciada como musa da escola de samba em outubro do ano passado. Antes disso, Brunna ocupava o mesmo posto na Beija-Flor e chegou a demonstrar surpresa com o desligamento da agremiação de Nilópolis
Neste Carnaval, a Grande Rio terá como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro.