Publicado 24/09/2025 15:06

Rio - Brunna Gonçalves, de 33 anos, não é mais destaque da Beija-Flor de Nilópolis! A dançarina se despediu do cargo, através de uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (24), e demonstrou surpresa com sua saída da agremiação. Ela também citou a relação com a escola e recordou momentos especiais, como desfilar grávida da filha Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla.

fotogaleria

"Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade. Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar para escola com a minha arte, a dança! No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!", iniciou.

Em seguida, ela refletiu sobre aprendizados. "Nesse caminho, encontrei sempre o calor e o acolhimento da comunidade nilopolitana, carinho esse que guardo como um dos maiores presentes da minha trajetória. Mas também aprendi que nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja. E, como em todo enredo, existem capítulos que se encerram, mesmo que seja de maneiras diferentes do que imaginamos", continuou.



A influenciadora digital, por fim, agradeceu o carinho das pessoas da comunidade e falou sobre o futuro no carnaval. "Fica a gratidão por cada aplauso, cada abraço e cada olhar que me acompanhou na avenida. Sigo com o coração leve e pronta. Abram alas para os próximos bailados que a vida (e o carnaval) ainda me reserva, porque independente de agremiação, o meu coração pulsa pela dança e pelo ritmo do samba e isso não vai parar. Voa, meu Beija-Flor! Nilópolis, obrigada!".

Internautas reagiram à publicação. "Foi lindo, a escola que perde alguém da comunidade que viveu tudo da forma mais linda e comprometida com ela . Que venham novos ciclos", afirmou um admirador de Brunna. "Você foi um espetáculo Bru, sua marca está registrada pra sempre", disse outro. "Você brilhou e ainda vai brilhar mais ainda Bru, parabéns por sua trajetória na Beija-flor. Bola pra frente que algo melhor está por vir", opinou uma terceira pessoa.

Confira: