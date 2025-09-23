Cintia DickerReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Cintia Dicker vai cruzar a Sapucaí em 2026 como musa do Salgueiro. Mulher de Pedro Scooby, a modelo falou sobre a emoção de ocupar o cargo na escola em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (22). No vídeo, ela ainda aparece com um look prateado, que valoriza suas curvas, e sambando. 
"Cheguei! Com o coração acelerado e transbordando de emoção, tenho a honra de anunciar que esse ano faço parte da família Salgueirense, como musa da vermelha e branco. Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim. Que eu possa honrar cada detalhe dessa escola que sempre admirei e que hoje me recebe de braços abertos. Obrigada, Salgueiro, por me permitir viver esse momento tão especial", escreveu ela na legenda. 

Recentemente, Bia Michelle, ex de MC Gui, também anunciou que desfilará como musa da vermelho e branco, assim como Gessica Kayane, mais conhecida Gkay. 
No Carnaval 2026, o Salgueiro levará para a Avenida  o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.
 