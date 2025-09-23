Cintia Dicker - Reprodução do Instagram

Publicado 23/09/2025 10:31

Rio - Cintia Dicker vai cruzar a Sapucaí em 2026 como musa do Salgueiro. Mulher de Pedro Scooby, a modelo falou sobre a emoção de ocupar o cargo na escola em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (22). No vídeo, ela ainda aparece com um look prateado, que valoriza suas curvas, e sambando.

"Cheguei! Com o coração acelerado e transbordando de emoção, tenho a honra de anunciar que esse ano faço parte da família Salgueirense, como musa da vermelha e branco. Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim. Que eu possa honrar cada detalhe dessa escola que sempre admirei e que hoje me recebe de braços abertos. Obrigada, Salgueiro, por me permitir viver esse momento tão especial", escreveu ela na legenda.







No Carnaval 2026, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.