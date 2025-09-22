Bia Michelle foi bailarina do Faustão e namorou MC Gui - Divulgação/Mariana Araujo

Publicado 22/09/2025 20:00

Rio - Bia Michelle anunciou nesta segunda-feira (22) que vai desfilar na Marquês de Sapucaí em 2026 como musa do Salgueiro. A influenciadora namorou MC Gui entre 2019 e 2023, e integrou o corpo de ballet dos programas de Fausto Silva na TV Globo e Band.

"É difícil colocar em palavras a emoção de ser musa do Salgueiro. Desde 2022, quando estive pela primeira vez na Sapucaí e vi de perto o desfile da escola, esse sonho nasceu em mim, senti que era esse o meu lugar. Hoje, estar aqui, representando o Salgueiro como musa, é a realização de um sonho e um dos momentos mais marcantes da minha vida", afirma.

A influenciadora deu início aos preparativos para a folia. "Já comecei aulas de samba quase todos os dias da semana. Além disso, estou cuidando da minha saúde e do meu corpo, mantendo a disciplina que sempre fez parte da minha vida como bailarina. Quero estar pronta para entregar toda a minha energia, dedicação e amor na Avenida", revela.