Bia Michelle foi bailarina do Faustão e namorou MC GuiDivulgação/Mariana Araujo
Bia Michelle, ex de MC Gui, é a nova musa do Salgueiro
'Um dos momentos mais marcantes da minha vida', disse a influenciadora
Vídeo! Mocidade escolhe samba-enredo para homenagear Rita Lee na Sapucaí
Roberto de Carvalho, viúvo da Rainha do Rock, prestigiou o evento
Grande Rio define samba-enredo para 2026 e promove coroação de Virginia Fonseca
Ex-ocupante do posto, atriz Paolla Oliveira recebeu homenagem da diretoria e 'abençoou' substituta
Com a presença de Ney Matogrosso, grande homenageado de 2026, Imperatriz decide juntar dois sambas
Cantor foi ovacionado pela multidão durante a finalíssima, na quadra, em Ramos
Coroação de Alice Alves na Estácio de Sá como Rainha da Escola já tem data
Evento ainda será marcado pela entrega da quadra da agremiação reformada
Portela promove semifinal do concurso de samba-enredo neste domingo
Escola vai exaltar a religiosidade do povo negro no Rio Grande do Sul
