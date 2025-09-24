Reunião aconteceu na sede da LIGA RJDivulgação
Liga RJ faz parceria para profissionalizar trabalhadores da Série Ouro
Iniciativa com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda vai começar em outubro com a criação de MEIs para os trabalhadores e também prevê capacitação
Mãe de Ludmilla alfineta Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalves
Silvana Oliveira elogiou a nora e disse que ela seguirá brilhando em outra escola de samba
Brunna Gonçalves se despede do posto de destaque da Beija-Flor: 'Surpresa'
'Existem capítulos que se encerram, mesmo que seja de maneiras diferentes do que imaginamos', lamenta a influenciadora
Liga RJ faz parceria para profissionalizar trabalhadores da Série Ouro
Iniciativa com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda vai começar em outubro com a criação de MEIs para os trabalhadores e também prevê capacitação
Império Serrano começa eliminatórias para escolher samba-enredo para Carnaval 2026
São nove sambas em disputa neste sábado. Agremiação homenageará a escritora Conceição Evaristo na Avenida
Imperatriz divulga gravação do samba-enredo de 2026; confira!
Enredo homenageia o cantor Ney Matogrosso
Beija-Flor define samba para 2026 nesta quinta-feira
Atual campeã homenageia no enredo celebração de candomblé centenária da Bahia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.