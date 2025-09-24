Reunião aconteceu na sede da LIGA RJ - Divulgação

Publicado 24/09/2025 13:59

Rio - A Liga RJ fechou uma parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para profissionalizar os trabalhadores da Série Ouro do carnaval. O acordo busca implementar várias ações voltadas à formalização e capacitação dos profissionais.

No encontro, ocorrido na última segunda-feira (22) entre Manoel Vieira, secretário municipal de Trabalho e Renda, Hugo Junior, presidente da entidade, e Altemir Lima, diretor de marketing, ficou acordado que a pasta irá criar o Microempreendedor Individual (MEI) para os profissionais que atuam nos barracões e ateliês das escolas de samba da Série Ouro.

Além disso, serão oferecidas orientações sobre emissão de notas fiscais e processos burocráticos que garantam mais segurança jurídica e independência aos trabalhadores. A proposta prevê também ações de capacitação dentro das comunidades das escolas de samba.

"É um marco importante, que trará mais segurança tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço. Com toda certeza, vamos poder projetar a cultura carnavalesca com mais segurança e valorização para quem produz o espetáculo”, afirmou o Hugo Junior.

O secretário também ressaltou a relevância da parceria. "Contamos com o apoio de todas as escolas de samba para que essa ação tenha sucesso. Além da regularização, também vamos oferecer cursos de capacitação e certificações necessárias, garantindo que esses profissionais tenham ainda mais reconhecimento e formalização em suas atividades", destacou.

As ações terão início em outubro, com a criação de MEIs para os trabalhadores. Em seguida, serão realizadas iniciativas voltadas às comunidades e à certificação profissional.