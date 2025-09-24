Quadra da agremiação receberá disputa de nove sambas - Divulgação

Quadra da agremiação receberá disputa de nove sambas

fotogaleria Rio - O Império Serrano fará, neste sábado (27), a primeira eliminatória de samba-enredo para o Carnaval 2026. O evento acontece a partir das 17h, na quadra da escola, em Madureira, Zona Norte do Rio.A agremiação levará à Sapucaí o enredo "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves, que homenageia a escritora Conceição Evaristo e suas contribuições para a literatura brasileira.

Durante a Feijoada Imperial do último sábado (20), nove obras foram apresentadas, e, na noite de segunda-feira (22), em reunião entre a diretoria e a ala dos compositores, foi definida a ordem de apresentação dos sambas:

1º - Samba 06 – Renata Ribeiro e Cia

2º - Samba 03 – Arlindinho e Cia

3º - Samba 01 – Jerri Miranda e Cia

4º - Samba 02 – Luciana Nabuco e Cia

5º - Samba 05 – Dhema e Cia

6º - Samba 04 – Luiz Fernando e Cia

7º - Samba 08 – Victor Rangel e Cia

8º - Samba 07 – Vera Alice e Cia

9º - Samba 09 – Hamilton Fofão e Cia



A final da disputa de samba-enredo do Império Serrano será no dia 18 de outubro. Já o desfile do "Reizinho de Madureira" na Marquês de Sapucaí está programado para 14 de fevereiro de 2026, sendo a quarta escola do segundo dia da Série Ouro.