Rio - O Império Serrano fará, neste sábado (27), a primeira eliminatória de samba-enredo para o Carnaval 2026. O evento acontece a partir das 17h, na quadra da escola, em Madureira, Zona Norte do Rio.
fotogaleria
A agremiação levará à Sapucaí o enredo "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves, que homenageia a escritora Conceição Evaristo e suas contribuições para a literatura brasileira.
Durante a Feijoada Imperial do último sábado (20), nove obras foram apresentadas, e, na noite de segunda-feira (22), em reunião entre a diretoria e a ala dos compositores, foi definida a ordem de apresentação dos sambas:
1º - Samba 06 – Renata Ribeiro e Cia 2º - Samba 03 – Arlindinho e Cia 3º - Samba 01 – Jerri Miranda e Cia 4º - Samba 02 – Luciana Nabuco e Cia 5º - Samba 05 – Dhema e Cia 6º - Samba 04 – Luiz Fernando e Cia 7º - Samba 08 – Victor Rangel e Cia 8º - Samba 07 – Vera Alice e Cia 9º - Samba 09 – Hamilton Fofão e Cia
A final da disputa de samba-enredo do Império Serrano será no dia 18 de outubro. Já o desfile do "Reizinho de Madureira" na Marquês de Sapucaí está programado para 14 de fevereiro de 2026, sendo a quarta escola do segundo dia da Série Ouro.
A celebração deste sábado contará com a abertura do grupo Resenha do Madureira, e os ingressos estão à venda pelo Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/lgc/3136001. A reserva de mesas pode ser feita no Boutique Imperial, localizado no 3º piso do Madureira Shopping, ou pelo WhatsApp: (21) 9659-45147.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.