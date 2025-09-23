Mestre-sala Claudinho e porta-bandeira Selminha vão se apresentar na final - Divulgação

Mestre-sala Claudinho e porta-bandeira Selminha vão se apresentar na finalDivulgação

Publicado 23/09/2025 13:45 | Atualizado 23/09/2025 15:19

Rio - A Beija-Flor vai promover, nesta quinta-feira (25), a final do concurso de samba-enredo para o Carnaval 2026. O evento acontece a partir das 22h, na quadra da agremiação, em Nilópolis.

Após semanas de eliminatórias e apresentações, duas obras chegam à decisão: o samba 1, de Julio Assis, Diego Oliveira, Diogo Rosa, Manolo, Julio Alves e Léo do Piso; e o 39, de Sidney de Pilares, Marquinhos Beija-Flor, Chacal do Sax, Cláudio Gladiador, Marcelo Lepiane e João Conga.

A atual campeã levará à Sapucaí o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, que homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.

Além da apresentação dos segmentos da escola — bateria, passistas, baianas, velha guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira — será exibido o último episódio do reality "A Voz do Carnaval", programa de TV que escolheu o novo intérprete, após a despedida de Neguinho da Beija-Flor.

A quadra fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 50. Quem não puder comparecer, a final também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da agremiação no YouTube.