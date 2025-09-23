Mestre-sala Claudinho e porta-bandeira Selminha vão se apresentar na finalDivulgação
Beija-Flor define samba para 2026 nesta quinta-feira
Atual campeã homenageia no enredo celebração de candomblé centenária da Bahia
Cintia Dicker fala sobre cargo de musa do Salgueiro: 'Responsabilidade imensa'
Modelo compartilhou a novidade através das redes sociais
Bia Michelle, ex de MC Gui, é a nova musa do Salgueiro
'Um dos momentos mais marcantes da minha vida', disse a influenciadora
Vídeo! Mocidade escolhe samba-enredo para homenagear Rita Lee na Sapucaí
Roberto de Carvalho, viúvo da Rainha do Rock, prestigiou o evento
Grande Rio define samba-enredo para 2026 e promove coroação de Virginia Fonseca
Ex-ocupante do posto, atriz Paolla Oliveira recebeu homenagem da diretoria e 'abençoou' substituta
