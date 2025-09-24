Ney Matogrosso foi ovacionado pelo público na escolha do samba da Imperatriz - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 24/09/2025 10:40 | Atualizado 24/09/2025 11:15

A Imperatriz divulgou uma gravação própria do samba-enredo para o Carnaval 2026, na voz do intérprete Pitty de Menezes. A composição, resultado da fusão entre duas obras, é assinada por Hélio Porto, Aldir Senna, Orlando Ambrósio, Miguel Dibo, Marcelo Vianna, Wilson Mineiro, Gabriel Coelho, Alexandre Moreira, Guilherme Macedo, Chicão, Antônio Crescente e Bernardo Nobre.



A versão oficial do hino da Verde e Branco de Ramos para o álbum da Liesa, no entanto, ainda está sendo preparada. A divulgação da faixa deverá acontecer nas próximas semanas.



Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, o enredo "Camaleônico" homenageia o cantor Ney Matogrosso, um dos maiores nomes da MPB.

