Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalvesreprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, se pronunciou nas redes sociais após a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa da Beija-Flor. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (24), Silvana elogiou a bailarina e deixou um recado em tom de crítica à escola de samba de Nilópolis.
fotogaleria
Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalves - reprodução Instagram
Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalves - reprodução Instagram
Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram
Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram


“Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo!”, escreveu.

Decisão de Brunna Gonçalves

Brunna anunciou sua saída do posto de destaque em um texto emocionado publicado nas redes sociais. A dançarina lembrou que desfilar pela Beija-Flor fazia parte de um sonho de infância e ressaltou a dedicação que sempre teve à dança.

Ela destacou momentos especiais, como quando atravessou a avenida grávida de sua filha, Zuri, descrevendo a experiência como “plena e inesquecível”.

Na mensagem, Brunna sinalizou que a decisão foi necessária. “Nem sempre o lugar em que estamos é aquele onde queremos permanecer”, afirmou. Ao encerrar o comunicado, Brunna agradeceu à comunidade nilopolitana e reforçou que continua com amor pelo carnaval. Segundo ela, o afastamento abre espaço para novos desafios, mantendo o coração leve e o mesmo entusiasmo pela festa.