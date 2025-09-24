Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalvesreprodução Instagram
“Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo!”, escreveu.
Decisão de Brunna Gonçalves
Brunna anunciou sua saída do posto de destaque em um texto emocionado publicado nas redes sociais. A dançarina lembrou que desfilar pela Beija-Flor fazia parte de um sonho de infância e ressaltou a dedicação que sempre teve à dança.
Ela destacou momentos especiais, como quando atravessou a avenida grávida de sua filha, Zuri, descrevendo a experiência como “plena e inesquecível”.
Na mensagem, Brunna sinalizou que a decisão foi necessária. “Nem sempre o lugar em que estamos é aquele onde queremos permanecer”, afirmou. Ao encerrar o comunicado, Brunna agradeceu à comunidade nilopolitana e reforçou que continua com amor pelo carnaval. Segundo ela, o afastamento abre espaço para novos desafios, mantendo o coração leve e o mesmo entusiasmo pela festa.
