Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalves - reprodução Instagram

Mãe de Ludmilla critica Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalvesreprodução Instagram

Publicado 24/09/2025 22:14

Rio - Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, se pronunciou nas redes sociais após a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa da Beija-Flor. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (24), Silvana elogiou a bailarina e deixou um recado em tom de crítica à escola de samba de Nilópolis.