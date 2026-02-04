Mocidade divulga detalhes de alegoria - Reprodução de vídeo

Publicado 04/02/2026 13:06 | Atualizado 04/02/2026 13:40

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel revelou detalhes da segunda alegoria no desfile, em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (3). A agremiação, que homenageará Rita Lee (1947-2023), divulgou o carro que representa o movimento artístico da Tropicália.

"A tropicalista do verbo sem freio… Ao lado de seus parceiros de palco e de outros artistas de vários segmentos, Rita Lee foi uma das principais figuras do Tropicalismo, o movimento artístico que, em meio à luta pelas diversas formas de liberdade e contra a ditadura no final dos anos 1960, misturou o nacional com elementos da contracultura estrangeira", adiantou a escola na legenda da publicação.

"Com inovações estéticas, artísticas, musicais e comportamentais, o movimento usou símbolos da fauna e da flora tupiniquim como metáforas para reinventar nossa cultura. E são esses elementos que trago para a avenida em Tropicália Maravilha, minha segunda alegoria. Nunca esqueçam: um belo dia resolvi mudar", complementou a Mocidade.

A agremiação da Zona Oeste será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro.